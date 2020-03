Safe Espoo -podcast pureutuu koronapoikkeusoloihin

Koko yhteisömme turvallisuus ja kokemamme turvallisuudentunne ovat uuden haasteen edessä, kun elämme historiallista poikkeusolojen aikaa. Espoon kaupungin turvallisuuspäällikkö Petri Häkkinen ja perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Mari Ahlström sekä Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori Jarno Limnéll keskustelevat ajankohtaisesta teemasta uuden Safe Espoo -podcastin avausjaksossa.

”Me Espoossa näemme, että kaupungin tehtävä on vahvistaa yhteisöllisyyttä ja sen kautta lisätä myös Espoon ja espoolaisten turvallisuutta. Koska meidän sukupolvemme ei ole ennen kohdannut esimerkiksi liikkumisrajoituksia, asia herättää ymmärrettävästi todella paljon tunteita ja keskustelua”, Petri Häkkinen toteaa.

Monia on ihmetyttänyt esimerkiksi, miksi myös oireettomien täytyy rajoittaa sosiaalisia kontaktejaan.

”Myös terveiden on pidättäydyttävä liikkumasta, jotteivät he vahingossa levitä tartuntaa. Jotta terveydenhuoltomme pystyy vastaamaan haasteeseen, meidän on hidastettava viruksen leviämistä”, Mari Ahlström painottaa.

Kaikkea liikkumista, joka ei ole välttämätöntä, täytyy nyt välttää. Etenkin ikäihmisten kohdalla vastuu on meillä kaikilla: jokaisen täytyy nyt huomioida, onko lähipiirissä avun tarvetta. Espoon kaupunki kartoittaa parhaillaan asiakkaittensa avuntarvetta eri kanavien kautta sekä koordinoi, että yhdistysten ja yritysten apu saadaan sinne, missä sitä tarvitaan.

”Hyväksy tulevaisuuden epävarmuus”

Suomen kaltaisessa oikeusvaltiossa viranomaiset eivät turhaan anna ohjeita, jotka rajoittavat kansalaisten arkea. Keskustelijat peräänkuuluttivat kaikilta ohjeiden tarpeellisuuteen luottamista ja niiden noudattamista.

”Puhumme vähintään kuukausia kestävästä poikkeustilasta. Kannattaa rehellisesti tunnustaa itselleen, että elämme epävarmuuden oloissa emmekä tarkkaan tiedä, miten tilanne kehittyy ja millaisia vaatimuksia meille asetetaan. Henkinen kantti on nyt keskeinen asia, eli se, että hyväksyy epävarman tulevaisuuden”, Jarno Limnéll toteaa.

Toisaalta erikoisessa ajassa on nähtävissä myös valonpilkahduksia, kuten yhteishengen nousu ja polarisoitumisen vähentyminen.

”Tutkimuksetkin sen kertovat, että turvallisuudentunteeseen vaikuttaa eniten oma lähipiiri. Omalla vastuullisella toiminnallaan voi luoda turvallisuutta ja tehdä muillekin hyvää. Ruttoa seurasi keskiajalla renesanssi.Uskon, että poikkeusajan jälkeen suomalainen yhteiskunta on yhtenäisempi”, Limnéll sanoo.

”Harkitse, mitä klikkaat”

Osin pakon sanelemana parin viime viikon aikana suomalaisessa yhteiskunnassa on otettu melkoisia digiloikkia. Digitaalisen turvallisuuden asiat ovat nousseet yhä tärkeämpään asemaan.

”Kun ihmiset ovat enemmän verkossa, myös rahan motivoimat rikolliset ovat siellä. Kannattaa olla tarkkana ja harkita, mitä klikkaa. Yhteiskunnallisesti esimerkiksi terveydenhuollon tietojärjestelmissä on kiinnitettävä entistäkin enemmän huomiota tietoturvaan”, Limnéll toteaa.

Hän muistuttaa myös internetin laista: kaikesta, mistä on informaatiota, liikkuu jopa tahallisia vääriä väitteitä.

”Peräänkuulutan vahvaa lähdekritiikkiä sille, minkä pohjalta tilannekuvaansa luo. Viestinnällä on valtava merkitys: että jaetaan oikeaa tietoa oikea-aikaisesti ja kerrotaan myös, mitä ei tiedetä. Kehotan seuraamaan etenkin THL:n, Valtioneuvoston ja paikallisesti Espoon kaupungin tiedottamista”, Limnéll vetoaa.

Espoon kaupungin pääviestintäkanava poikkeusaikana on Espoo.fi ja sosiaalisen median kanavat.

”Olemme lisänneet myös puhelinneuvontaa ikäryhmittäin: on seniorineuvonta Nestori, lapsiperheille perhesosiaalityön neuvonta ja lisäksi työikäisille ja vammaisille omat palvelunsa. Terveydenhuollossa on oma koronaneuvontanumero. Lähipäivinä saamme auki oman neuvontanumeron myös vieraskielisille”, Ahlström kertoo.

Asiantuntijoiden arjen vinkit – kuuntele podista

Kuinka Jarno Limnéll ja Mari Ahlström pitävät huolta omasta turvallisuudestaan ja jaksamisestaan poikkeusoloissa? Kuuntele vinkit podcastista.

www.espoo.fi/koronavirus