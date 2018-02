Sähäkät moottoripyörät ja motoristit perjantaista sunnuntaihin Messukeskuksessa

MP 18 Moottoripyöräilymessuilla pääsee tutustumaan kaikkiin Suomessa edustettuihin moottoripyörämerkkeihin. Esittelyssä on laaja kattaus vuoden 2018 uutuusmalleja. Euroopan pisimmällä, 600 metrin sisäkoeajoradalla on koeajossa 45 moottoripyörää 16 merkiltä. Moottoripyöräilyn hurmaa pääsevät kokeilemaan myös kortittomat. MP-messut järjestetään perjantaista sunnuntaihin 2. – 4.2.2018 Messukeskuksessa Helsingissä.

MP-messuihin osallistuvat seuraavat moottoripyörä- ja mopomerkit: Aixam, Aprilia, Askoll, BMW, Bultaco, Derbi, Drac, Fantc, Harley-Davidson, Honda, Husqvarna, Indian, Kawasaki, KTM, Moto Guzzi, Peugeot, Piaggio, Polaris, Sherco, Suzuki, SWM, Triumph, Ttgreen, Vespa, Zero ja Yamaha. Messuihin osallistuu 176 yritystä ja tapahtuma on hitusen suurempi kuin vuosi sitten.



Esittelyssä MP-messuilla ovat kuumat uutuudet muun muassa Aprilia RX 125, BMW F 850 GS, Harley-Davidson Sport Glide, Honda GL1800 Gold Wing, Husqvarna VITPILEN 701, Indian Scout Bobber, Kawasaki Ninja H2 SX, KTM 790 DUKE, Piaggio MP3 Yourban 300 LT, Suzuki SV 650 XA, Triumph Speed Master 1200, Vespa Primavera Anniversary ja Yamaha NIKEN. Koeajamaan edellä listatuista pyöristä pääsee Indian Scout Bobberia.

Petrol Circus Custom Bike Show esittelee 100 rakennettua moottoripyörää, jotka kisaavat omien sarjojensa voitoista.



Rekisteröidy ennakkoon, varaa koeajo messuilta

Koeajossa ovat seuraavat merkit: Aprilia, Askoll, BMW, Harley-Davidson, Honda, Indian, Kawasaki, KTM, Moto Guzzi, Piaggio, Suzuki, Triumph, Ttgreen, Vespa, Yamaha ja Zero. Koeajot varataan varauspisteestä läheltä koeajorataa. Myös kortittomat voivat tulla koeajamaan ja heille varattuihin vuoroihin sisältyy ajo-opetusta. Osallistumisen alaikäraja on 15 vuotta. Kortittomille on varattu seuraavat ajat: perjantaina klo 15.40-16.00, lauantaina klo 14.40-15.00 sekä sunnuntaina klo 11.40-12.00, klo 14.10-14.30 ja klo 16.40-17.00. Sunnuntaina on enemmän aikoja, sillä silloin odotetaan paikalle myös MP-miittiin osallistuneita nuoria, joilla kaikilla ei vielä ole korttia.

Uutta: MP-miitti ja teoriatunteja

MP-messut järjestää 2.2. klo 21-23 ensimmäistä kertaa yhteistyössä Radio NRJ:n kanssa MP-miitin, joka on nuorille 13-18 vuotiaille kohdennettu tapahtuma. Miitissä on viihteellisen ohjelman lisäksi moottoripyöriä ja mopoja. Pääesiintyjä on Eveliina ja illan aikana nähdään myös Globe of Death Show ja Stunt Freaks Team Show. Tapahtumalla tahdotaan lisätä nuorten kiinnostusta moottoripyöräilyä kohtaan. Kaikki MP-miittiin osallistuneet voivat tulla rannekkeella tutustumaan moottoripyöriin MP-messuille sunnuntaina.

Tänä vuonna järjestetään myös toinen tempaus, jolla toivotaan olevan vaikutusta moottoripyöräilyn lisääntymiseen Suomessa. MP-messut tarjoaa yhteistyössä Haagan autokoulun ja Suzukin kanssa 500:lle MP-messujen kävijälle 200 euron arvoisen moottoripyöräkortin teoriatuntikoulutuksen messujen aikana veloituksetta. Laskennallinen arvo teoriatunneille on huomattava, 100 000 euroa.

MP-messujen avajaispäivänä 2.2. kulkevat MP-messubussit



MP-messut on järjestänyt ennakkolipun MP-messuille ostaneille maksuttomia MP-messubusseja, jotka kulkevat perjantaina 2.2. non-stoppina Itä-Helsingistä, Espoosta ja Helsingin Keskustasta Messukeskukseen. Facebookissa on myös tapahtuma Kimppakyydillä MP-messuille pe 2.2., jossa messuille voi tarjota autokyytiä tai sellaista voi etsiä.



Moottoripyöräily on intohimolaji ja MP-messut monelle motoristille perinteinen tapahtuma, johon tullaan joka vuosi. Helsinkiin tulee myös paljon motoristeja Ruotsista ja Virosta. MP-messuilla uskotaan, että motoristit löytävät tiensä messuille vaikka perjantaina eivät lähiliikenteen bussit ja raitiovaunut kuljekaan. Junat kuitenkin kulkevat. Lumisade ei haittaa ja MP-messuilla on entistä mukavampaa viettää päivää, kun ulkona tuiskuaa.

Ohjelmapoimintoja MP 18 -messuilta



Perjantaina 2.2.

Surmanajo Show klo 12.30/16.00 koeajoradalla

Muotinäytökset: Miss MP esittely ja näytös klo 17 , MP-lava

Melrose: klo 18, MP-lava

Stunt Freaks Show klo 19 koeajoradalla

Tie Vie –lavalla Suomi on Saari klo 12/14/16/18, Moottoripyörämatka Kuubaan klo 12.30/15.30, Kapista Kairoon Kotarilla klo 17

Jääkiekkoilija Ville Leino paljastaa Vespa Billebeino -edition erikoismallin klo 10.30 osastolla 6m48

RAM Racing Yamahan kuskit paikalla klo 11 osastolla 6c50

137 motorsport esittelee kuljettajansa & pääyhteistyökumppaninsa SM motocross kaudelle 2018 klo 11, osasto 7d120

Niki Tuuli klo 15 osastolla 6p78



MP-miitti powerd by NRJ klo 21-24

Lauantaina 3.2.

Surmanajo Show klo 11.40/15 koeajoradalla

Minisupermoto aika-ajot klo 12 koeajoradalla

Muotinäytökset: Miss MP esittely ja näytös klo 13, MP-lava

RR-kuskien haastattelu ja kypärien luovutus klo 13.50, MP-lava

Minisupermoto kilpailu klo 15.40 koeajoradalla

Miss MP 18 –kruunaus klo 16.30 (myös muotinäytös), MP-lava

Petrol Circus Custom Bike Show’n palkintojen jaot klo 17.30, MP-lava

Francine, klo 18.30, MP-lava

Stunt Freaks Team Show klo 19 koeajoradalla

Tie Vie –lavalla Suomi on Saari klo 11/17.30, Linnareissu Iso-Britanniaan klo 12/13.30, Moottoripyörämatka Kuubaan klo 12.30/15.30, Kapista Kairoon Kotarilla klo 13, Euroopan sorateitä koluamassa klo 14.30/16.30, Vuoden 2017 Bali Express –seikkailu klo 15



Olli Herman osastolla 6b50, klo 16-17

Niki Tuuli klo 14 osastolla 6p78

KTM:n tukema 137 Motorsport - motocrosstiimin kauden 2018 kuljettajat julkaistaan klo 11 137 Motorsportin osastolla 7d120.

Sunnuntaina 4.2.

Surmanajo show klo 12/14.30 koeajoradalla

Motoristitanssi, Martti Servo Moods Duo klo 13, MP-lava

Minisupermoto kilpailu + RR-lajiesittely klo 15 koeajoradalla

Tie Vie –lavalla Linnareissu Iso-Britanniaan klo 11.30, Vuoden 2017 Bali Express –seikkailu klo 12, Moottoripyörämatka Kuubaan klo 12.30/15.30, Euroopan sorateitä koluamassa klo 13/15, Suomi on Saari klo 14

Olli Herman osastolla 6b50, klo 16-17

Kawasakin osastolla: KRT Kawasaki tiimi. Kuskeina Niko Koskela MX1, Jaro Pääkkönen MX2, Miro Niemi MXJ ja Matti Korkeamäki MXV. Lisäksi osastolla tavattavissa ja puukenkiä myymässä Artsi Nyqvist KTM:n uusi Junior RoadRacing-tiimi Rock Motorsport KTM lähtee kilpailemaan uuteen SSP300 -luokkaan kaudelle 2018. Tiimin kuljettajina nähdään Juho Kantola ja Niko Tanskanen. Tiimi on osastollaan 7d111.

KTM:n tukema 137 Motorsport-motocrosstiimi on myös omalla osastollaan messuilla. Kauden 2018 kuljettajat julkaistaan messuilla perjantaina 11:00 137 Motorsportin osastolla 7d120.

Messut lauantainakin auki klo 20 asti!



Messut ovat avoinna: perjantaina 2.2. klo 10-20, lauantaina 3.2. klo 9-20 ja sunnuntaina 4.2. klo 10-17.

Lippuja messuille voi ostaa etukäteen edullisemmin verkkokaupasta http://shop.messukeskus.com Ennakkoon ostetut liput maksavat 16 e/13 e. Tapahtuman aikana liput maksavat 20 e/16 e. Lippu MP-miittiin maksaa 10 e ja tapahtumasta saadulla rannekkeella pääsee MP-messuille sunnuntaina veloituksetta. MP-messut järjestää Messukeskus yhteistyössä Teknisen Kaupan liiton Moottoripyöräjaoston kanssa nyt 13. kertaa. Vuonna 2017 messuilla vieraili 59 000 moottoripyöräilystä kiinnostunutta, koeajoja tehtiin yli 1 200.

Kuvia: http://mediabank.messukeskus.com

Lisätietoja MP-messuista, tiedottaja Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com www.mpmessut.fi #mpmessut