Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry – 90 vuotta sähköistysalan hyväksi

Liiton perustamiskokouksessa pöytäkirjaan kirjattiin:

”…mikäli mahdollista niin kaikki alan toimijat, pienimmätkin, voisivat olla mukana, koska liiton voima ja sen kullekin jäsenelle tuottama hyödyn määrä ovat suuresti jäsenyydestä riippuvaisia”.

Niin toiminnan alkuaikoina kuin edelleen tänäkin päivänä liiton keskeisimpiin kuuluva tehtävä on jäsenten osaamisen kehittämisen tukeminen. Sähköalan toimijat tarvitsevat luotettavan lähteen ja käyttäjäystävällisen formaatin sille tiedolle, jota he työssään hyödyntävät. Teknisten tulkintojen antaminen ja erilaisten määräysten saattaminen jäsenistön tietoon onkin alusta pitäen ollut merkittävä osa STULin toimintaa. Toinen merkittävä toiminnan painopiste on sähköurakoitsijan aseman parantaminen rakentamisen prosessissa.

Aloitusvuotta seuraavien kymmenen vuoden aikana 28 perustajajäsentä sai seurakseen kuusi jäsentä lisää. Vuonna 1953 jäsenmäärä oli kuitenkin noussut jo 116 yritykseen. Liitto palkkasi vuonna 1933 sivutoimiseksi asiamieheksi Kaarlo Suomalaisen ja vajaa kaksikymmentä vuotta myöhemmin 1951 puolipäiväiseksi asiamieheksi nimitettiin Sakari Maaniemi. Hänen tittelinsä vaihtui ensin toiminnanjohtajaksi ja edelleen vuonna 1971 toimitusjohtajaksi. Samana vuonna liittoon rekrytoitiin kaupalliseksi neuvonantajaksi Pekka Sallinen, josta tuli kolme vuotta myöhemmin toimitusjohtaja.

Sallisen ja silloisen luottamushallinnon johdolla käynnistetty aktiivinen jäsenhankinta alkoi tuottaa tulosta. Vuonna 1983 liitolla oli runsaat 450 jäsentä ja kymmenen vuotta myöhemmin jäseniä oli jo lähes 1 300. Varsinaisten jäsenten määrä saatiin kasvatettua yli kahteentuhanteen urakoitsijaan milleniumvuotena 2000.

Pekka Sallisen toimitusjohtajakausi kesti mittavat 30 vuotta. Hän kehitti liitolle ainutlaatuisen jäsenyyskonseptin. Mukaan toimintaan saatiin urakoitsijoiden lisäksi sähkölaitevalmistajia, tukkureita, sähkösuunnittelijoita, sähkötarkastajia ja oppilaitoksia sekä 14 sähköistysalan erikoisjärjestöä jäsenineen. STULille perustettiin kaksi palveluyhtiötä eli koulutuksia ja tietotuotteita tarjoava Sähköinfo Oy sekä pätevyyksiä ja sertifikaatteja myöntävä Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy.

Uudet tuulet puhaltavat

Vuodesta 2005 lähtien liittoa luotsasi Olli-Heikki Kyllönen. Vuoden 2019 syksyllä toimitusjohtajaksi nimitettiin Kai Puustinen. Hänen toimikautensa jäi kolmivuotiseksi, kun työ ison LVI-laitevalmistajan toimitusjohtajana kutsui. Keväällä 2023 uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Marko Utriainen. ABB:ltä STULin palvelukseen siirtyvä Utriainen tunnetaan sähköalalla esimerkiksi standardointijärjestö Sesko ry:n hallituksen puheenjohtajuudesta.

Nyt vuonna 2023 liitolla on varsinaisia- eli sähköurakoitsijajäseniä noin 1 500 (kokonaisjäsenmäärä on noin 2 800 yritystä). Alalla on viime vuosina toteutunut runsaasti yrityskauppoja, mikä on johtanut STULin sähköurakoitsija-jäsenmäärän hienoiseen vähentymiseen. Vaikka näin on tapahtunut, jäsenyritysten osuus sähköurakointialan kokonaisliikevaihdosta on pysynyt kutakuinkin ennallaan.

STUL edustaa vahvasti sähköisen talotekniikka-alan urakoitsijakuntaa. Talotekniikka on merkittävä osa kiinteistö- ja rakentamisalaa ja myös STUL on laajasti verkottunut mm. muiden KIRA-alan järjestöjen kanssa. Edunvalvontaa terävöittämään STUL perusti vuonna 2020 Talotekniikkaliitto ry:n yhdessä LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n kanssa.

STULin nelikymmenhenkinen henkilökunta on vienyt ja vie liittoa eteenpäin ja tukee jäsenyrityksiä yhä nopeammin muuttuvassa maailmassa. Osaaminen ja sen kehittäminen ovat avainroolissa alan ja sen kaikkien toimijoiden menestystekijöinä. STUL osallistuu aktiivisesti monin projektein ja tutkimushankkein alan ja sen koulutuksen kehittämiseen. Viime vuosina panostuksia on ohjattu mm. yliopistojen professuureihin.

Vihreän siirtymän toteutumisessa on sähköurakoitsijoilla keskeinen rooli. Mielekästä, eettiset arvot täyttävää työtä riittää. Osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi STUL satsaa alan tunnettuuden lisäämiseen nuorten keskuudessa. Tästä esimerkkinä on yhdessä kahden muun järjestön kanssa syksyllä 2021 käynnistetty Näkymätön voima -kampanja.

Tietoa tulvivassa maailmassa on entistäkin tärkeämpää, että sähköurakoitsijoilla – ja muilla alan yrityksillä – on luotettavana kumppanina STUL palveluyhtiöineen ja asiantuntijoineen.

…

STULin 90-vuotisjuhlat järjestetään Sähköurakoitsijapäivien yhteydessä 23. marraskuuta 2023 hotelli Scandic Rosendahlissa Tampereella.

Katso täältä Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n virstanpylväät 1933-2023