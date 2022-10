Sähkö ja energia päivittäistavaraverkoston varautumisen kärjessä

Kouvolan Asuntokeskus Ky:lle uhkasakko maksettavaksi – yhtiö harjoitti kiinteistönvälitystä kiellosta huolimatta 19.10.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tuominnut uhkasakon maksettavaksi, koska Kouvolan Asuntokeskus Ky on harjoittanut välitystoimintaa ilman rekisteröintiä. Yhtiö on ollut aikaisemmin välitysliikerekisterissä. Se kuitenkin poistettiin rekisteristä aluehallintoviraston päätöksellä 3.2.2021, koska välitysliike ei täyttänyt rekisteröinnin edellytyksiä. Tämän jälkeen aluehallintovirasto kielsi yhtiötä harjoittamasta välitystoimintaa.