Sähkö kallistui äkillisesti: Tässä syyt ja odotukset talvelle

Michael Jackson on legenda, jonka vaikutus näkyy popkulttuurissa tänäkin päivänä 12.5.2023 11:55:00 EEST | Blogi

Michael Jacksonin vaikutus popmusiikkiin on valtava ja häntä voidaan pitää yhtenä merkittävimmistä artisteista popmusiikin historiassa. Hänen ainutlaatuinen musiikkinsa sekä uskomaton tanssi- ja esiintymistyylinsä ovat innoittaneet monia artisteja ja muokanneet popkulttuuria monin tavoin. Henkilökohtaisessa elämässään Michael Jacksonille tapahtui paljon erinäisiä asioita, joista nousi lukuisia kohuja. Hän olikin ristiriitainen hahmo, josta voidaan olla montaa mieltä. Se ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että musiikillisella saralla hänen vaikutuksensa oli ja on edelleen merkittävä. Michael Jacksonin ”perintö” Michael Jackson on legendaarinen hahmo, jonka elämästä ja musiikista on tehty lukematon määrä ohjelmia ja kirjoitettu useita kirjoja. Hän oli eläessään maailman seuratuimpia kuuluisuuksia ja yhä edelleen hänen perintönsä inspiroi lukuisia ihmisiä ympäri maailman. Tälläkin hetkellä New Yorkin Broadwaylla esitetään hänen elämästään kertovaa MJ The Life Story -musikaalia. Lippuja