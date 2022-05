Sähkö vie MM-jääkiekkoilijat kisa-areenalle - Scanian täyssähkölinja-autot sopivat kisojen vastuullisuusteemaan

Joukkueet kulkevat Tampereella peleihinsä ja hallille pääosin Scanian täyssähkölinja-autoilla, joiden hiilijalanjälki on perinteisiä linja-autoja huomattavasti pienempi. Autot omistaa ja pelaajia kuljettaa lahtelainen kuljetusyritys Bus Travel Oy Reissu Ruoti. Sähkölinja-autot sopivat kisojen vastuullisuuden teemaan.

–Suosimme liikenteessä junaa, sähköä, ratikkaa ja patikkaa. Haluamme toimia hyvänä esimerkkinä vastuullisesta urheilutapahtumasta, kiteytti MM-kisajärjestön viestintä-, markkinointi- ja vastuullisuusjohtaja Suvi Aherto keskiviikkona Tampereella Scania Suomen järjestämässä tiedotustilaisuudessa.

Sähköistymisen Suomi–Ruotsi-maaottelun voitto Suomelle

–Suomessa jo 80 prosenttia kilpailutetusta liikenteestä kulkee sähköllä. Ruotsissa sama luku on arviolta noin 40 prosenttia, kertoo Scanian myyntipäällikkö Ilkka Korpela.

Liikenteen sähköistyminen tapahtuu nyt erittäin ripeästi, ja suurimmat kaupungit kulkevat kehityksen etunenässä. Sähköistymisessä määräävänä tekijänä on puhtaita ajoneuvohankintoja koskeva direktiivi ja laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista, jossa säädetään julkisten ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista.

Näillä pyritään viemään eteenpäin päästövähennyksiä liikenteessä ja kasvattamaan nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen osuutta julkisissa hankinnoissa.

Suomalaista suunnittelua

–Liikennöitsijät ja heidän asiakkaansa ovat selvästi nostaneet ympäristönäkökulmat keskiöön keskusteluissa. Asiakkaat osaavat arvostaa ja vaatia ympäristövastuullisuutta valmistajalta, Korpela sanoo.

Scanian täysin sähköiset linja-autot lanseerattiin jo 2019, ja Suomeen ne saapuivat keväällä 2022. Ensimmäiset kuusi autoa otti käyttöönsä Reissu Ruoti.

–Osuvaa, että autot menevät MM-kisojen jälkeen Lahteen Reissu Ruodin käyttöön, sillä sähkölinja-autojen suunnittelusta suuri osa on tehty nimenomaan Lahdessa, kertoo myyntipäällikkö Mikko Riihimäki Scanialta.

Täyssähköiset linja-autot ovatkin suurelta osalta kotimaisia ja Euroopassa valmistettuja.

–Olemme jo useamman vuoden kiinnittäneet kaikessa toiminnassamme huomiota vastuullisuuteen, ja se ohjaa kaikkea tekemistämme. Haluamme mahdollistaa asiakkaillemme teknologian, jolla he tavoittavat kehityksen trendit myös ympäristövastuullisuuden näkökulmasta. Nyt asiakkaat jo kysyvätkin ajoneuvojen elinkaaren ympäristöystävällisyydestä, kertoo Scanian markkinointipäällikkö Olli Heikkinen.

Miellyttävää matkustusta sekä lisäturvaa tärinästä ja äänestä

–Autot ovat miellyttäviä, hiljaisia eivätkä tuota lainkaan pakokaasuja kaupungin keskustan ilmaan, kuvailee Riihimäki Scanian täyssähkölinja-autoja.

Matkustajat on huomioitu linja-autoissa monin tavoin, muun muassa puhelimen lataaminen onnistuu autossa olevien USB-pistokkeiden avulla. Matkustamossa on suosittu materiaalivalintoja, jotka vähentävät sen melutasoa, ja tehokas ilmastointi tekee matkustamisesta mukavaa.

Täyssähköiset linja-autot eivät liikkuessaan pidä juuri lainkaan ääntä, joten turvallisuusnäkökulmiin on ollut välttämätöntä kiinnittää enemmän huomiota.

–Autoihin on lisätty äänitehosteita, jotka tilaaja voi itse määrittää. Äänisignaaleilla voidaan varoittaa muuta liikennettä lähestyvästä linja-autosta. Tämän lisäksi tehosteita on lisätty varoittamaan kuljettajaa muusta liikenteestä. Ohjaamon penkin tärinä huomauttaa kuljettajaa lähellä olevasta pyöräilijästä ja jalankulkijasta. Penkki jopa tärisee vain siltä puolelta, mistä kevyenliikenteen edustaja on lähestymässä, kertoo Riihimäki.

Tämän lisäksi ohjaamon kojelaudan valotehosteet kiinnittävät kuljettajan huomion liian lähellä olevaan muuhun liikenteeseen.

MM-kisojen yksi kantavista arvoista on ympäristövastuullisuus

–Tämän vuoden MM-kisoissa tehdään monia asioita ensimmäistä kertaa vastuullisuuden näkökulmasta. Ympäristövastuu on ollut mukana kisojen järjestelyissä alusta lähtien. Pyrimme pitämään MM-kisojen negatiiviset ympäristövaikutukset mahdollisimman pieninä, kertoi Suvi Aherto.

Huomiota kiinnitetään erityisesti ympäristöystävälliseen liikkumiseen, sillä liikenne on tutkitusti kisojen suurin päästölähde. Tampereella onkin nyt tehty rakentavia linjanvetoja, joilla näitä päästöjä pystytään vähentämään turvallisuudesta ja mukavuudesta tinkimättä.

Lisätietoja:

Markkinointipäällikkö

Olli Heikkinen

olli.heikkinen@scania.fi

+358 50 64 258

Kuvat: Heli Huhtala, Reissu Ruoti.

Scania on maailman johtavia kuljetusratkaisujen tarjoajia. Viemme yhdessä kumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa kuljetustoimintaa kestävämpään suuntaan. Vuonna 2021 toimitimme asiakkaillemme 88 930 kuorma-autoa, 4 436 linja-autoa sekä 11 786 teollisuus- ja merimoottoria. Nettomyynti oli yli 146 mrd. SEK (n. 14 mrd. EUR), josta palvelumyynnin osuus oli n. 20 prosenttia. Vuonna 1891 perustetulla ja yli 100 maassa toimivalla Scanialla on n. 54 000 työntekijää. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta on keskitetty Ruotsiin; sitä harjoitetaan myös Brasiliassa ja Intiassa. Tuotanto tapahtuu Euroopassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa; Afrikassa, Aasiassa ja Euraasiassa on myös alueellisia tuotantokeskuksia. Scania kuuluu TRATON GROUP -konserniin. Lisätietoja osoitteessa: www.scania.com.