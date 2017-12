Sähköankerias Raipe nielaisi taskulampun

SEA LIFEn valovoimaisin tähti, sähköankerias Raipe, säikäytti keskuksen henkilökunnan pahanpäiväisesti nielaisemalla eläintenhoitajan vahingossa altaaseen pudottaman taskulampun viime keskiviikkona. Lampun putoaminen havaittiin välittömästi, mutta sähköiskuvaaran takia sitä ei saatu heti pois. Sähköä johtamattomia työvälineitä noudettaessa Raipe käytti tilaisuuden hyväkseen ja nielaisi valaisimen. Tapahtuma käynnisti ripeän pelastusoperaation, jonka lopputuloksena Raipe palasi seitsemän tuntia myöhemmin takaisin altaaseensa taskulamppua kevyempänä. Raipea lampunpoisto-operaatio ei näytä suuremmin hetkauttaneen, ainakaan ruokahalusta päätellen.

”Äkkiseltään asia saattoi kuulostaa pilapuhelulta tavoitellessani praktiikkaa, joka pystyisi ottamaan vastaan kiireellisen, hieman eksoottisen ja potentiaalisesti hengenvaarallisen potilaan. Lopulta Yliopistollinen eläinsairaala Viikissä näytti vihreää valoa, kun eläinlääkäri Okko Sukura lupasi tehdä parhaansa Raipen hyväksi. Konsultoimme lisäksi SEA LIFEn kalaeläinlääkäriä Raipen nukuttamiseen liittyvissä asioissa, samalla kun eläintenhoitotiimi valmisteli siirtoon ja nukuttamiseen tarvittavat välineet”, kertoo SEA LIFE:n intendentti Markus Dernjatin.

”Käytössämme oli onneksi myös tieteellinen artikkeli, joka käsitteli sähköankeriaan nukutuksen aikaista sähköntuottoa. Artikkelin pohjalta uskalsimme käsitellä kalaa kevyemmillä varusteilla ja instrumenttien, kuten endoskoopin, vaurioitumista ei tarvinnut pelätä. Raipen saavuttua Viikkiin eläinlääkäri Okko Sukura ryhtyi toimeen rivakasti ja lukuisten vaiheiden jälkeen taskulamppu saatiin lopulta ulos kalan vatsasta. Raipe vietti operaatiopöydällä noin puoli tuntia, saaden välillä hapekasta vettä ruiskupullosta kiduksiinsa. Heräämössä Raipea elvyteltiin lisähapella vielä puolisen tuntia. Raipen herääminen oli tietysti liikuttava hetki kaikille operaatioon osallistuneille”, toteaa Markus Dernjatin.

Sähköankeriaat saalistavat sähköaistinsa avulla, ja metalliesineiden tiedetään kiehtovan niitä suuresti. Metallinen, patterilla varustettu ja päällä ollut taskulamppu lienee tuntunut Raipen mielestä vastustamattomalta herkulta. SEA LIFE on tarkastanut altaan huoltoon liittyviä käytäntöjä, jotta vastaavalta vältytään jatkossa.

Raimo Helmisen mukaan nimetty sähköankerias Raipe on saanut maailmanlaajuistakin julkisuutta. Raipen tiedetään poltelleen mm. SEA LIFEn sulakkeita ja sytytelleen joulukuusen valoja jo useana vuonna peräkkäin. Nyt jouluvalot vilkkuvat Raipen altaalla ainakin loppiaiseen asti. Keskus on suljettuna jouluaattona ja joulupäivänä, mutta muuten näyttely on auki vuoden ympäri.