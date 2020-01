Sähköasentaja tuo mukavuutta kotiin turvallisesti

Kehittämispalkinto insinööri Kari Kalevalle 21.11.2019 12:30:15 EET | Tiedote

Hämeenlinnan Aulangolla käynnissä olevilla Sähköurakoitsijapäivillä julkistettiin Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö SKT:n kehittämispalkinnon saaja. Hän on Senior Advisor Kari Kaleva. Palkinnon jakoi Senior Advisor, Tiklin sähköasennusalan rahaston hoitokunnan jäsen Olli-Heikki Kyllönen. Palkinnon suuruus on 3 000 euroa ja se on myönnetty rahaston varoista.