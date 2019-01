Sähköasentaja tuo toimivuutta kotiin

Tänään 23.1. on pohjoismainen Sähkön päivä, jonka järjestävät sähköistys- ja energia-alan järjestöt ja yritykset. Se tarjoaa hyvän syyn tilata sähköasentaja paikalle korjaamaan rikkinäiset pistorasiat ja valokytkimet sekä asentamaan vaikkapa uuden valaisimen.

Pistorasia on irtoamassa seinästä, valaisinkytkimen muovi on haljennut ja jatkojohdon ikää on jatkettu eristysnauhalla. Näihin puutteisiin tottuu liian helposti, vaikka sähköisku saattaa olla yhden kosketuksen päässä.

Rikkinäiset kytkimet saa kuntoon ja jatkojohdon tilalle lisää pistorasioita, kun pyytää paikalle oikeudet omaavan sähköasentajan. Hän antaa työlle takuun sekä kuitin, jolla osan työkustannuksista saa takaisin kotitalousvähennyksenä.

Sähköistyksen parannuksilla saa turvallisuuden lisäksi asumismukavuutta. Kun tarkastelee kotia yhdessä sähköasentajan kanssa, saa häneltä vinkkejä pienistä parannuksista. Ne parantavat kodin toimivuutta ja tuovat ylellisyyttä arkipäivään.

Sähköasentajan löydät helpoiten Löydä sähkömies –verkkopalvelusta. Sen sivuilla on maksuton hakupalvelu, joka näyttää lähialueen valtuutetut sähköasennusyritykset.

Ilmastoystävällisempää asumista ja elämistä

Löydä sähkömies -palvelu kysyi äskettäin (Joulukuu 2018) rakentaja.fi -jäseniltä siitä, millä tavalla he osallistuvat ilmastotalkoisiin. 1 800 henkilöä vastasi. Kuten alla olevasta taulukosta näkee, käyttöön otetut konstit ovat monet ja aihe on herättänyt kansan yhteisen huolen.

Sija Toimenpide Ääniä kpl 1. Sammuttanut aktiivisesti valoja tiloista, joissa ei oleskella 794 2. Vaihtanut vanhojen valonlähteiden tilalle vähemmän sähköä käyttävät LED-lamput 784 3. Irrottanut puhelimen ym. laturit pistorasiasta, kun niitä ei tarvita 674 4. Kytkenyt TV:n tai muita laitteita pois jatkuvasta valmiustilasta 495 5. Säätänyt kodin lämpötilaa matalammaksi 476 6. Vähentänyt sähkösaunan käyttöä ja/tai lämmitysaikaa 355 7. Vähentänyt kuuman veden käyttöä 289 8. Tehnyt jotain muuta sähkön kulutusta vähentävää 236 9. Vähentänyt kodinkoneiden käyttöä 240 10. Asennuttanut automatiikkaa, joka huolehtii esim. valojen sammutuksesta 127 11. Asennuttanut aurinkopaneeleja ja alkanut käyttää itse tuotettua sähköä 100 12. En ole tehnyt mitään vielä, mutta harkitsen muutoksia, joilla voin säästää sähköä 8 13. En ole tehnyt mitään enkä aiokaan tehdä 6

Kuuntele Sähkön päivän tietoisku (0:59) täällä

Kuvat: STUL / Anne Yrjänä

Logo: Sähkön päivä -hanke