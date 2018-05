Sähköautoilu helpottuu Helsingissä – kaupunkien uusi yhteistyöverkosto koolla tänään

Helsingin kaupunkiympäristön toimialalla valmistellaan syksyksi kilpailua, joka mahdollistaa 20–30 uuden latauspaikan rakentamisen sähköautoille. Jos kiinnostuneita toteuttajia löytyy, niihin voi tulla yhteensä noin sata uutta latauspistettä Helsingissä liikkuvien käyttöön.

Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2035. Sähköauto- ja sähköbussiliikenteen edistäminen on osa keinovalikoimaa, jolla tähdätään kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen koko liikennejärjestelmässä.

”Helsingin väkiluku kasvaa ja samalla kasvaa myös liikkujien määrä. Tavoitteena on tehdä kävelystä, pyöräilystä ja raideliikenteestä yhä houkuttelevampia liikkumismuotoja ja lisätä niiden käyttöosuutta. Lisäksi kaupunki parantaa sähköisen liikenteen olosuhteita”, kertoo liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen Helsingin kaupungilta.

Helsingin seudun bussien osalta projekti on jo hyvässä vauhdissa. Ensimmäinen kokonaan sähköllä kulkeva HSL:n bussi lähti liikenteeseen vuoden 2017 alussa, ja nyt näitä Linkkerin toimittamia sähköbusseja on liikenteessä kymmenen viidellä eri liikennöitsijällä. Tämän vuoden toukokuussa on aloitettu uuden kaupunkisähköbussin (VDL) testaus linjalla 51.

Koekäytöllä selvitetään, miten hyvin Helsinkiin jo rakennetut bussien pikalatauspisteet toimivat eri valmistajien autojen latauksessa. Nykyisin sähköbussien latausasemia on HSL-alueella Malminkartanossa, Hakaniemessä, Rautatientorilla, Ruskeasuolla, Koskelassa ja Espoon Friisilässä.

”Ensi vuonna useilla valmistajilla on jo tarjolla kaupunkiliikenteeseen soveltuvia sähköbusseja. Haasteena on kehittää luotettava ja yleispätevä pikalatausjärjestelmä”, kertoo HSL:n hankejohtaja Reijo Mäkinen.

Asiantuntijat koolla Helsingissä 28.–29.5.2018

Helsinki ja HSL jakavat tällä viikolla kokemuksiaan kansainvälisessä Pilot City Forum -konferenssissa Finlandia-talossa. Helsingin kaupungin 28.–29.5.2018 järjestämä kokoontuminen on ensimmäinen laatuaan. Tavoitteena on rakentaa sadan sähköajoneuvoystävällisen kaupungin yhteistyöverkosto ja edistää sähköisen liikenteen kehitystä.

Tapaamiseen osallistuu alan asiantuntijoita Kiinasta, Japanista, Kanadasta ja Euroopan maista.

Pilot City Forum on osa Suomen, kahdentoista muun valtion sekä Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n yhteistyötä ja EV30@30-aloitetta. Sen tavoitteena on sähköajoneuvojen myyntiosuuden nostaminen 30 %:iin vuoteen 2030 mennessä.

Suomessa ohjelman pääpaino on julkisen liikenteen sähköistämisessä ja päästöjen vähentämisessä sekä sähköautoinfran kehittämisessä. Suomalaisista kaupungeista yhteistyöverkostossa ovat mukana Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere ja Oulu.