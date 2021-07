Sähköautojen latauspisteverkosto kasvaa Pohjanmaalla

Jaa

Pohjanmaalla sähköautoilijoilla alkaa olla hyvät oltavat. Julkisia latauspisteitä on jo lähes jokaisessa kunnassa, mikä sujuvoittaa myös kotimaan matkailua.

Vaasan Sähkö on viime vuosina laajentanut latauspisteverkostoaan yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa. Tavoitteena on tehdä sähköautoilusta yhä helpompaa. Latauspisteitä yhtiöllä on Pohjanmaan lisäksi Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Yksittäisiä latausasemia on asennettu yhteensä yli 40 kpl. Myös kesä tuo mukanaan uusia latauspaikkoja.

- Toukokuussa uudistimme Vaasan Toriparkin latauspaikat, kesäkuussa valmistuivat latauspisteet Mustasaaressa Botniahallin ja Raippaluodon sillan yhteydessä sekä Vaasassa Elisa Stadionin ja Vaasan uimahallin yhteydessä, kertoo projektipäällikkö Jyrki Rajala.

- Vaasan Sähkö Areenan latauspaikka on työn alla ja valmistuu kesän aikana.

Vaasan Sähkön latauspisteitä on nyt noin parissakymmenessä kohteessa Vaasasta Kalajoelle. Uusia latauspisteitä yhtiöllä on tällä hetkellä suunnitteilla eri puolille Pohjanmaata.



Katso Vaasan Sähkön latauspisteet liitteenä olevasta kartasta.