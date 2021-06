Sähköauton latauspisteen voi tehdä usein ilman rakennusvalvonnan lupaa

Jaa

Sähköautojen latauspisteiden asentaminen rakennusluvan mukaisille autopaikoille ei vaadi Helsingissä rakennusvalvonnan lupaa. Ennen latauspisteiden rakentamista kiinteistön haltijan onkin syytä varmistaa, että tontilla olevat autopaikat ovat myönnetyn rakennusluvan mukaisia.

Latauspisteen rakentamisesta ja siihen liittyvistä vastuista tulee sopia taloyhtiön tai tontin haltijan kanssa.

Luvattomille autopaikoille latauspisteitä ei saa asentaa. Jos yhtiö haluaa latauspisteillä varustettuja uusia autopaikkoja tontilla olevien luvallisten autopaikkojen lisäksi, pitää rakennusvalvonnalta hakea niille toimenpidelupa.

Ennen uusia autopaikkoja koskevan luvan hakemista kannattaa tehdä asiasta neuvontapyyntö Lupapiste.fi-palvelun kautta. Myös toimenpidelupa haetaan Lupapiste.fi-palvelussa.

Sähköautojen latauspiste katsotaan aina autopaikaksi. Jos tontin asemakaava kieltää autopaikkojen sijoittamisen pihamaalle, pihalle ei voi sijoittaa myöskään sähköautojen latauspisteitä. Voimassa olevat asemakaavat löytyvät kartta.hel.fi-palvelusta (asemakaavahakemisto ja ajantasa-asemakaava).

Rakennusvalvonta ja arkiston palvelupiste kesällä kiinni kolme viikkoa

Helsingin rakennusvalvonta on pääosin suljettu 12.7.–1.8.2021. Tuolloin lupien käsittelyssä on tauko, ja vain välttämättömät aloituskokoukset ja katselmukset pidetään. Myös rakennusvalvonnan arkiston asiakaspalvelu on tuolloin kiinni.

Arkiston aineistoja voi tilata verkosta Lupapiste Kaupan kautta.