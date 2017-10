Sähköherkille mittauspalvelu ja vertaistukipuhelin

TIEDOTE 24.10.2017. Suomalaisille sähköherkille on nyt tarjolla sähkömagneettisten kenttien mittausta ja vertaistukea. Sähköherkkyyssäätiö käynnistää mittauspalvelun, joka on tarkoitettu sähköherkkien asuin- tai oleskeluympäristön sähkömagneettisten kenttien kartoittamiseen. Säätiö on myös avannut sähköherkille ja heidän läheisilleen suunnatun vertaistukipuhelimen.

Tiedot käyvät ilmi säätiön vastajulkaistuilta verkkosivuilta, joilla on lisäksi muun muassa tietoa sähköherkkyydestä ja siitä, miten altistumista sähkömagneettisille kentille voi vähentää. Verkkosivuja päivitetään sitä mukaa kun säätiön toiminta etenee. Sähköherkkyyssäätiö on perustettu loppuvuodesta 2016. Sen tarkoitus on tukea sähkömagneettiselle säteilylle herkistyneitä ja siitä oireita saavia ihmisiä Suomessa. Verkko-osoite on www.sahkoherkkyyssaatio.fi.

