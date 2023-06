Sähköisen asunto-osakkeen kaupat voi nyt toteuttaa digitaalisesti

DIAS mahdollistaa digitaalisen asuntokaupan. Se on Suomessa kehitetty asuntokaupan alusta, jossa ovat kattavasti mukana asuntokaupan toimijat, kuten kiinteistönvälittäjät ja pankit. Digitaalinen asuntokauppa on mahdollista vaikka osakekirja olisi paperinen. Digitaalinen asuntokauppa on entistä joustavampi ja turvallisempi tapa kaupankäyntiin. Kaupankäynti ei ole enää aikaan ja paikkaan sidottua, vaan asunto-osakekaupan voi tehdä vaikka lomamatkalta.