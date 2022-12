Sähköiset liitteet tuovat sujuvuutta englanninkielisten maisteriohjelmien hakuun

Jyväskylän yliopiston englanninkielisiin maisteriohjelmiin voi hakea seuraavan kerran pian alkavassa korkeakoulujen kevään ensimmäisessä yhteishaussa 4.–18.1.2023. Tulokset julkistetaan huhtikuussa ja opinnot alkavat elo-syyskuussa.

Tutkinto-ohjelmia tarjolla kaikissa tiedekunnissa - haku kätevästi sähköisillä liitteillä

Hakijamäärillä mitattuna Jyväskylän yliopiston suosituimpia englanninkielisiä koulutusohjelmia ovat aiemmin olleet kauppatieteiden ja kasvatustieteiden koulutusohjelmat. JYU:ssa on englanninkielisiä maisteriohjelmia myös humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä, informaatioteknologiassa, liikuntatieteissä ja luonnontieteissä. Uusin kansainvälinen maisteriohjelma on humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan Music and Science -ohjelma, joka järjestetään kaksikielisenä (suomi-englanti).

Kaksivuotisiin, laajuudeltaan 120 opintopisteen maisteriohjelmiin voivat hakea soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon Suomessa tai ulkomailla suorittaneet. Hakijan on osoitettava myös englannin kielen taitonsa kyseisen maisteriohjelman valintaperusteissa kuvatulla tavalla. Hakuprosessissa vaadittavat koulutusdokumentit ja liitteet on vuoden 2023 haussa mahdollista toimittaa hakuvaiheessa täysin sähköisinä, joka sujuvoittaa hakua merkittävästi.

Tarkemmat tiedot maisteriohjelmista, niiden valintaperusteista sekä hakuohjeista ovat saatavilla JYU:n verkkosivuilta:

Master's Degree Programmes at JYU

Lisätietoja

Kansainväliset opiskelijavalinnat, Jyväskylän yliopisto

admissions@jyu.fi