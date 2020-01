Sähköistysala vie kohti hiilineutraaliutta

Sähköllä hiilettömään tulevaisuuteen 23.1.2019 07:01:00 EET | Tiedote

Tiedote/embargo 23.1.2018, klo 7.00. Tänään 23.1. on pohjoismainen Sähkön päivä, joka muistuttaa, kuinka suuri merkitys sähköllä on hyvinvoinnillemme. Yhteiskunnan sähköistyminen on myös mahdollisuus ilmaston lämpenemisen hidastamiseen.