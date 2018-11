Sähköistysalalla ansioituneita palkittiin

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n järjestämä Sähköurakoitsijapäivät on sähköisen talotekniikan toimijoiden tärkein vuosittainen tapahtuma, joka on parhaillaan käynnissä Tampereella hotelli Rosendahlissa. Perinteisiin kuuluen tapahtumassa palkittiin sähköistysalan aktiivisia toimijoita jakaen ansiomerkkejä. Tänä vuonna annettiin yksi kultainen ja neljä hopeista ansiomerkkiä. Iltajuhlassa julkistetaan vielä Vuoden 2018 sähköurakoitsija.

Ansiomerkit

Kultainen ansiomerkki

Toimitusjohtaja Veli-Pekka Vitikka, Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy

Veli-Pekka Vitikka on sähköistysalan konkari. Rovaniemeltä kotoisin oleva Vitikka on koulutukseltaan sähkövoimatekniikan insinööri, jolle oli jo ennen vuonna 1980 suoritettua tutkintoa kertynyt runsaasti kokemusta alan töistä. Vitikka on uransa aikana työskennellyt sähkölaitosasentajana, tarkastusinsinöörinä, toimistoinsinöörinä useissa eri yrityksissä ja organisaatioissa sekä mm. koulutussuunnittelijana. Nykyisessä tehtävässään SETI Oy:n toimitusjohtajana Vitikka aloitti maaliskuussa vuonna 1996.

Varsinaisten työtehtävien lisäksi Vitikalla on vuosien varrella ollut useita luottamustehtäviä kuten esim. Tukes ry:n tutkintofoorumin jäsenyys, Suomen Hissiyhdistyksen asiamiehenä ja eri kehitystyöryhmissä toimiminen, Opetushallituksen sähköasennuksen tutkintotoimikunnan jäsenyys ja hallituksen jäsenyys Suomen Valoteknillisessä Seurassa.

Veli-Pekka tuntee sähköistysalan ja sen muutokset perinpohjaisesti. Hän on luotettava ja lämmin persoona sekä osaava kollega, jonka seurassa on aina helppo olla.

Hopeiset ansiomerkit

Toimitusjohtaja Tuomo Hakala, Sähkö-Äijät Oy, Jyväskylä

Tuomo Hakalan ura sähköistysalalla alkoi vuonna 1982, jolloin hän valmistui Jyväskylän ammattikoulusta sähköasentajaksi. Tuomo työskenteli koko 80-luvun asentajana, kunnes kunnianhimo kasvoi ja hän hakeutui opintojen pariin Kuopion teknilliseen kouluun valmistuen sieltä vuonna 1993 sähköinsinööriksi. Sähkö-Äijät palkkasi Tuomon työnjohtajaksi vuonna 1995, josta alkoi tie ensin osaomistajaksi ja sitten vuoden 2007 alusta alkaen toimitusjohtajaksi. Sähkö-Äijät on toiminnan kehittämiseen panostavan Hakalan osaavassa johdossa kasvanut uusien toimipisteiden myötä. Viime vuonna yrityksen liikevaihto oli noin 6,2 miljoonaa euroa.

STUL:n ja koko alan iloksi Tuomo Hakala on ollut aktiivisesti mukana liiton toiminnassa niin hallituksessa kuin alueosastossa samoin kuin mm. SALOK Osuuskunnan hallituksessa.

Hevosmiehenä tunnettu Hakala toimi Jämsän Ravi ry:n puheenjohtajana kymmenisen vuotta. Oriporvari lisänimen Tuomo sai muutamien menestyneiden Suomenhevosten omistajana.

Senior Advisor Kari Kaleva, Granlund Oy, Helsinki

Syntyjään forssalainen Kari Kaleva opiskeli Helsingin teknillisessä oppilaitoksessa ja valmistui vuonna 1978 sähkövoimatekniikan insinööriksi. Sähkötyönjohtajan tehtävästä Wireman Oy:ssä Kaleva siirtyi Insinööritsto Veikko Vahvaselkä Oy:öön toimien siellä työnimikkeellä vanhempi sähkösuunnittelija. Granlund-ura alkoi 1988 suunnitteluryhmän johtajana, jatkuen vuoteen 2008 saakka sähköosaston johtajana ja edelleen vuosien 2008-2018 aikana varatoimitusjohtajana. Tätä nykyä Kalevan titteli on Senior Advisor.

Useita sähköistysalan pätevyyksiä omaava Kari Kaleva tunnetaan poikkeuksellisen aktiivisena henkilönä, jonka nimi näky sadoissa erilaisissa sähköistysalan kehityshankkeissa, työryhmissä, projekteissa – oman varsinaisen palkkatyönsä lisäksi.

Vapaa-ajallaan Kaleva viihtyy mökillä Kemiön saaressa erilaisten rakennusprojektien kimpussa sekä lastenlasten kanssa puuhaillen ja veneillen. Talvisin Kaleva matkustelee Euroopassa vaimon, lasten ja lastenlasten kanssa.

Toimitusjohtaja Timo Raaska, Qreform Oy, Espoo

Yrittäjyys houkutti Timo Raaskaa jo nuorena. Hän aloitti työskentelyn IT-alalla Helsingin Yliopisto-opintojensa alkuvaiheessa 1980-luvun lopulla ja perusti ensimmäisen oman yrityksen vuonna 1989.

Sen jälkeen hän on ollut mukana useissa yritysjärjestelyissä sekä uusien yritysten perustamisissa. Timo on digitaalisen liiketoiminnan järjestelmien ja menetelmien aktiivinen kehittäjä ja innovaattori samoin kuin yrityskäyttöön tarkoitetun verkkokoulutuksen edelläkävijä. Raaska on pidetty esimies ja organisaatioiden kehittäjä. Hän on ollut aina kiinnostunut ihmisistä ja sosiaalisten verkostojen rakentamisesta. Raaska toimii nykyisin myös start-up sparraajana, enkelisijoittajana ja neuvonantajana.

Timo Raaskalla on keskeinen rooli STUL:n ja Sähköinfon tietotuotteiden digitalisoinnissa. Tämän luottotoimittajan kanssa yhteistyötä on tehtykin jo lähes 20 vuoden ajan useita onnistuneita projekteja läpivieden.

Timo rentoutuu matkaillen, hoitaen puutarhaa, remontoiden ja harjoittaen liikuntaa kuntosalilla sekä kuntonyrkkeilyn parissa.

Senior Advisor Ulf Törnblom, Jeti-Sähkö Oy

STUL:n hallituksessa useaan otteeseen ja monien vuosien ajan mukana olleen Ulfin sähköistysalan uran varhaisia hetkiä elettiin vuosina 1971-1973, jolloin hän harjoitteli Huippusähkö Oy:n palveluksessa nuorempana asentajana. Kesätöihin hän pääsi Neste Oy:öön, jossa vastuulla olivat ARE:n asennusten mittaukset. Ulf opiskeli Tekniska Skolan i Helsingfors:ssa ja valmistui vuonna 1976 teknikoksi. Armeijakin tuli käytyä ja Törnblom marssi ulos kasarmilta kersanttina.

Törnblom työskenteli Sähkö-Jetin palveluksessa vuodet 1977-2000 aluksi asentajana ja sittemmin mm. Kilpilahden teollisuusalueella Sköldvikissä teknisenä johtajana. Vuosituhannen vaihteessa Törnblom ryhtyi yrittäjäksi Jeti-Sähkön osaomistajana ja toimitusjohtajana. Omistajuus jatkuu, mutta tämän vuoden kesäkuusta alkaen Törnblom työskentelee enää joidenkin projektien parissa kolmena päivänä viikossa ja viettää muuna aikana eläkepäiviään.

Ulf on aina ollut aktiivinen toimija liiton eri työryhmissä ja alueosastotoiminnassa. Törnblom kertoo saaneensa Sähkö-Jetistä aikanaan töitä paitsi sähkötekniikan osaamisen myös jalkapallotaitojensa ansiosta.