Sähköistysratkaisut tukevat ikäihmisten itsenäistä, turvallista asumista

Suomessa on puoli miljoonaa vähintään 75 vuotta täyttänyttä, joista 93 prosenttia asuu kotona. Yli puolet ikääntyneistä asuu omakotitalossa, paritalossa tai rivitalossa. Yksin asuvia omakotiasujista on kolmannes.

Kotona asumista voidaan helpottaa lukuisilla erilaisilla sähköistysratkaisuilla. Mitkä niistä koetaan tärkeimmiksi? Tähän kysymykseen vastasi lokakuussa 2019 Löydä sähkömies -palvelun teettämässä verkkokyselyssä 726 rakentamisesta ja remontoinnista kiinnostunutta henkilöä.

Lähes kaikki vastaajat kokivat tärkeimpinä seuraavat kolme sähköistysratkaisua:

- Kosteus- tai vuotovahdit vesivahinkojen välttämiseksi (100 %),

- Liesivahti päälle unohtuneen levyn kytkemiseksi pois päältä (82 %) ja

- Liiketunnistimet yövaloille ja WC:n valaistukselle (70 %).

Turvallisuus ja toiminnallisuus tärkeitä

Näiden tuntumaan tärkeydessä ylsivät turvallisuuteen liittyvät

- Verkkovirralla toimivat palo- ja häkävaroittimet sekä

- Ulko-oven summerin varustaminen kameralla.

Suurta kiinnostusta herättivät myös monet sähköistyksen tuomat toiminnallisuudet, jotka lisäävät tosiasiassa kaikkien asumismukavuutta ikään katsomatta.

Kyselyyn vastaajista keskimäärin 40 prosenttia arvioi niistä tärkeimpiin kuuluviksi suosituimmuusjärjestyksessä seuraavat:

- Lattialämmitys kosteisiin tiloihin

- Pistorasioiden asentaminen valokatkaisijoiden korkeudelle

- Sähkölaitteiden varustaminen ajastimilla

- Ulkoportaan ja pihan kulkureittien sulanapito -sähköistys

- Vara-avain ulos numerokoodilla avautuvaan avainkoteloon

Viimeistä tilaa piti hallussaan 23 prosentin suosiolla Liikkeen tunnistava älylattia, jossa on hälytys. Tämä lähinnä vanhusten- ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttämä ratkaisu sai oikeastaan yllättävänkin suuren kannattajaosuuden, jonka voi odottaa ajan myötä kasvavan.

Sähköasennukset ammattilaistyötä

Yhteistä kodin sähköistykselle on, että asennus on ammattilaistyötä erityisesti sähkö- ja paloturvallisuuden varmistamiseksi. Sähköasennustyö on lain mukaan sallittua vain pätevyyden ja urakointioikeudet omaaville asennusyrityksille, jotka tuntevat asennusmääräykset ja standardit. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ylläpitää Löydä sähkömies -hakupalvelua, johon on koottu järjestön jäsenyyden piirissä olevien urakoitsijoiden yhteystietoja.

He ovat mukana Vastuu Group Oy:n Luotettava kumppani-palvelussa. Heiltä saa takuun tehdylle työlle ja kuitin kotitalousvähennystä varten. Lisäksi he osaavat suositella kuhunkin tarpeeseen ja olosuhteisiin sopivimmat sähkötuotteet laajasta tunnettujen valmistajien ammattilaisvalikoimasta.

Lähteet: Tilastokeskus, STUL, kävijäkysely Rakentaja.fi-sivustolla 10/2019, n=726, monivalinta

Piirroskuvat: Harri Vaalio

Valokuva: Anne Yrjänä