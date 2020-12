Sähkökaapeleiden sijainnin selvittämättä jättäminen kaivutyössä johti työtapaturmaan ja sakkoihin

Lupa Lauttarannan esirakentamiseen (Lounais-Suomi, Etelä-Suomi) 14.12.2020 11:00:00 EET | Tiedote

Turun kaupungille on myönnetty vesitalouslupa Hirvensalon Lauttarannan esirakentamiseen liittyviin vesirakentamistöihin ja ympäristölupa jätemateriaalien hyödyntämiseen maa- ja merialueen täytössä. Toiminnan vaikutuksia on tarkkailtava ja kalataloudellisten vahinkojen vähentämiseksi on määrätty kalatalousmaksu.