Sähköliitto ry ilmoitti työtaistelunsa tukitoimista – kohteeksi joutuvat ulkopuoliset metsäyhtiöt

Sähköliitto ry:n työriidan ulkopuoliset yritykset kärsivät vastuuttomista työtaistelutoimista.

Sähköliitto ry ilmoitti torstaina metsäyhtiöihin kohdistuvista tukitoimista, jotka liittyvät Sähköliitto ry:n ja Teknologiateollisuus ry:n väliseen sopimuskiistaan.

”Sähköliitto ry:n toiminta keskellä työmarkkinoiden neuvottelukierrosta on vastuutonta. Kärsijöiksi joutuvat metsäyhtiöt ovat täysin ulkopuolisia Teknologiateollisuus ry:n ja Sähköliitto ry:n välisessä kiistassa. Sähköliitto ry:n toiminta osoittaa, että työrauhalainsäädäntö kaipaa pikaista uudistamista”, sanoo Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Nina Pärssinen.

Jos Sähköliitto ry:n tukilakko toteutuu, se aiheuttaa merkittäviä taloudellisia vahinkoja Metsäteollisuus ry:n jäsenyrityksille.

Metsäteollisuus ry käy parhaillaan omia sopimusneuvotteluitaan Sähköliitto ry:n kanssa.

Lisätiedot: työmarkkinajohtaja Nina Pärssinen, Metsäteollisuus ry, puh. 040 503 2353

