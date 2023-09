Sähkönhinnan heittely on tulevaisuudessa arkipäivää – Asiantuntijoiden vinkit fiksumpaan sähkönkäyttöön

Älykotijärjestelmien avulla on mahdollista käyttää sähköä fiksusti ja säästää selvästi sähkölaskussa.

Älyn avulla sähköä on helppo käyttää oikeaan aikaan ja välttää pahimmat hintapiikit.

Varavirtajärjestelmistä saa parhaan hyödyn irti, kun niiden toimintaa automatisoidaan.

Tiedote, 11.9.2023 – Sähkön hinta heilahtelee tällä hetkellä voimakkaasti. Viime talvesta oppineena on hyvä varautua siihen, että hinnat nousevat välillä korkeiksi jopa usean viikon ajaksi. Onneksi hintapiikkeihin voi varautua usein eri keinoin. Yksi selkeä säästötapa on modernisoida kodin sähköjärjestelmät pienissä osissa tai kerrallaan.

Yksi suurimmista energiasyöpöistä kotitalouksissa on lämmitys. Lämmityksestä ei kannata liikaa tinkiä etenkään märkätiloissa, mutta lämmitystä on mahdollista säätää tehokkaasti ja älykkäästi.

– Omaan kotiin voi esimerkiksi hankkia älykotijärjestelmän, johon on mahdollista saada mukaan lämmönohjaus. Tällöin älyominaisuudet säätelevät termostaatteja ja huolehtivat, että lämmitys tapahtuu aina optimaalisesti ja luotettavasti, kertoo kaupallinen tuotepäällikkö Juhani Hallamaa Schneider Electriciltä.

Älyjärjestelmien avulla on mahdollista ohjata sähkönkäyttöä niihin kellonaikoihin, kun sähkön hinta on alimmillaan. Modernit järjestelmät voidaan myös ohjelmoida seuraamaan suoraan pörssisähkön hintaa ja reagoimaan siihen.

– Älykotijärjestelmään voi kytkeä lähes kaikki kodin sähkölaitteet ja valaistuksen. Tämä tuo selvää säästöä sähkölaskussa, eikä kuluttajan tarvitse itse vahdata sähkönhintapiikkejä, kun järjestelmä tekee sen itsenäisesti, Hallamaa jatkaa.

Hyödynnä älyä olemassa oleviin laitteisiin

Kaikkien laitteiden uusiminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jotta kodista saisi energiatehokkaamman.

– Äly on apuri, jonka voi onneksi kytkeä moniin jo olemassa oleviin laitteisiin – tällä saa selvää säästöä aikaan. Yhtenä esimerkkinä voi käyttää auton lohkolämmitintä: normaalisti lämmitys säädetään iltaisin, kun aamuksi on luvattu pakkasta. Jos lohkolämmitin on kytketty älyjärjestelmään, se osaa itse arvioida, onko lämmittämiselle tarvetta. Tai jos aamulla toimistolle ei olekaan tarve lähteä, voi lämmityksen kytkeä pois etänä, Hallamaa kertoo.

Joskus tilanne kuitenkin vaatii kiinteistön sähköjärjestelmän uusimista.

– Usein vanhoissa taloissa uusimista on tehty pienissä osissa ja hiljalleen, eli nollasta ei tarvitse lähteä liikkeelle. Sähkökeskuksen ja sähköjärjestelmän modernisointi on kuitenkin panostus tulevaisuuteen, sillä nyrkkisääntönä voi pitää sitä, että mitä modernimpi sähköistys talossa on, sitä enemmän se säästää energiaa. Omalla kohdalla kannattaa laskea tai laskettaa ammattilaisella, kuinka paljon modernisointi voisi säästää energiaa, sanoo Schneider Electricin tuotepäällikkö Reija Talo.

Varavirtalähteillä varmuutta toimintaan

Yksi sähkönsäästövinkki on hankkia kotiin varavirtalähde, josta on hyötyä myös sähkökatkojen aikana.

– Varavirtaa ei kannata unohtaa, kun puhutaan sähköjärjestelmän tai kodin sähkölaitteiden käytön tehostamisesta tai älyoptimoinnista. Varavirtalähteiden avulla kodin tärkeät älyohjautuvat laitteet pysyvät käynnissä myös sähkökatkojen aikana pitäen huolen, että kulutusta ohjaavat laitteistot eivät sammu. Varavirtajärjestelmä estää myös herkkien laitteiden rikkoontumisen äkillisten sähkökatkojen tai muiden sähköjärjestelmän häiriöiden aikana, luoden näin suoraa kustannussäästöä, kertoo tuotepäällikkö Perttu Suikkanen Schneider Electriciltä.

