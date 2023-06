Sähkönjakelu on turvattu myös myrskyissä: Carunalla vikoihin varautuminen on osa arkea

Myrskyihin varautumisessa sääennuste on yksi sähköverkkoyhtiön tärkeimpiä työkaluja. Myrskyn lähestyessä Caruna saa viranomaiselta vaarallisen sään ennusteen, joka suhteutetaan yhtiön aiempaan tietoon ja kokemukseen. Sen jälkeen myrskyyn aletaan varautua myös käytännön toimenpiteiden avulla.

”Myrskyn lähestyessä ilmoitamme asiakkaille mahdollisesta kovasta myrskystä, pyydämme lisää työntekijöitä asiakaspalveluumme sekä varaamme urakoitsijoita ja varoitamme heitä tilanteesta”, kertoo Carunan käyttöpäällikkö Jarmo Ström.

Urakoitsijoilla on tärkeä rooli sähkönjakelun turvaamisessa, minkä vuoksi myös urakoitsijat aloittavat varautumisen hyvissä ajoin.

”Kun saamme Carunalta varoituksen myrskyn lähestymisestä, pyydämme lisää päivystäjiä töihin tilauksen mukaisesti, valmistelemme tarvittavia välineitä ja varmistamme, että esimerkiksi autot ja moottorisahat ovat käyttövalmiita. Myös henkilökuntamme valmistautuu poikkeuksellisen pitkiin ja rankkoihin työpäiviin, sillä myrskyvikojen korjaaminen on vaativaa työtä”, kertoo N3M Powerin Dennis Randström.

Vaikka myrskyt ovatkin poikkeuksellisia, vikoihin varautuminen on Carunalle arkipäivää. Tavanomaisiin vikoihin, kuten materiaalivikoihin ja ylikuormitustilanteisiin on oltava aina varautunut. Myrskyn aiheuttamissa vioissa varautuminen on kuitenkin tavallista laajempaa, sillä vikoja voi tulla yksittäisiä enemmän.

Järjestelmät hälyttävät automaattisesti sähköverkkoon kohdistuvista vioista

Tyypillisiä myrskyjen aiheuttamia vikoja ovat esimerkiksi tuulen kaatamat puut tai verkon päälle katkenneet oksat.

”Saamme käyttövalvomoomme automaattisesti hälytyksiä sähkökatkoista, ja voimme saada mittareista tietoa jopa talokohtaisista ja yksittäisistä vioista. Tiedämme siis käytännössä aina, jos sähköverkkoon kohdistuu vikoja. Esimerkiksi matalalla roikkuvista sähköjohdoista tai sähkölaitteiston avoimista luukuista kannattaa kuitenkin ilmoittaa vikapalveluumme, ettei kenellekään aiheudu vaaraa”, Ström muistuttaa.

Myös urakoitsijat saavat nopeasti tiedon vian sijainnista. Vika-alue pyritään rajaamaan mahdollisimman pieneksi mahdollisimman nopealla aikataululla.

”Saamme Carunan käyttövalvomosta ohjeita, mihin kohtaan verkkoa meidän pitää mennä. Partioimme aluetta autolla, mönkijällä tai kävellen ja korjaamme vian paikan päällä mahdollisimman pian. Toimimme aina pareittain, sillä turvallisuussyistä korjaamis- ja raivaamistyötä ei tehdä koskaan yksin. Näissä töissä pienikin virhe voi olla kohtalokas”, Randström huomauttaa.

”Kesäaikaan myös salaman iskusta palaneet pylväsmuuntamot ovat tyypillisiä. Vastaavasti talvella lumikuorma aiheuttaa eniten haasteita. Jos yöllä sataa paljon lunta, ja aamupakkaset jäädyttävät sen kiinni, puita voi kaatua lumikuorman vuoksi. Tällöin muutaman vian sijaan vikoja voikin olla jopa 10–15”, jatkaa Randström.

Asiakas voi seurata Carunan häiriökartasta, millä alueilla sähkökatkoja on ja miten korjaus etenee. Väliaikatietoja kerrotaan myös nettisivuilla tai tekstiviestillä.

”Carunan asiakkaat ovat olleet todella avuliaita myrskyjen aikana. He ovat jopa antaneet meille saaristossa kyytejä paikkoihin, jonne emme muuten pääsisi kelirikon aikaan. Toisinaan joku myös tarjoaa pientä purtavaa”, Randström kertoo.

Myrskyn jälkeen tehdään jälkikorjauksia

Myrskyn jälkeen urakoitsijat tekevät mahdollisia jälkikorjauksia ja vaihtavat tarvittaessa pylväitä, joita on tuettu myrskyn aikana väliaikaisilla ratkaisuilla. Urakoitsijat käyvät myrskyjä läpi myös säännöllisissä palavereissa Carunan kanssa.

Lisäksi Caruna on velvollinen raportoimaan kaikki viat ja keskeytykset sähkönjakelussa, sillä viranomaiset valvovat verkkoyhtiön laadukkuutta.

”Rajujen myrskyjen jälkeen saatamme myös lähettää asiakkaille loppuyhteenvedon siitä, että kaikki on nyt kunnossa. Tarvittaessa pyydämme heitä myös olemaan yhteydessä, mikäli jokin vaatii vielä korjaustoimenpiteitä”, Ström kertoo.

Näin toimit myrskytilanteissa: Carunan ja urakoitsijan vinkit myrskyjen varalle