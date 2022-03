Sähkönkäytölle oma hintakatto energianhallintapalvelun avulla

- Mielenkiinto kulutuksen ohjaukseen on noussut nopeasti. Esimerkiksi kehittämämme GEF Vision -energianhallintapalvelun avulla asiakas pystyy ohjaamaan sähkönkäytön kokonaan pois kalliilta tunneilta. Asiakas voi myös asettaa itse sähkönkäytölleen oman hintakaton. Kun käyttöveden lämmitys, huoneiston viilennys tai sähköauton lataus tapahtuu silloin, kun sähkö on edullisimmillaan, se näkyy nopeasti pienempänä sähkölaskuna, kertoo liiketoimintajohtaja Kimmo Karjalainen GreenEnergy Finland Oy:stä

Energianhallintaa kaikkiin kiinteistöihin

GEF Vision –energianhallintapalvelu on kehitetty suomalaisille energiankäyttäjille. Alun perin se on kehitetty aurinkosähkövoimaloiden tuotannon seurantaan ja sen visualisointiin sekä aurinkovoimalan tuotannon mahdollisimman tehokkaaseen hyödyntämisen. Järjestelmä voidaan liittää mihin tahansa aurinkovoimalaan, mutta myös kiinteistöihin, joissa ei omaa aurinkosähkön tuotanto ole.

- Kiinnostus aurinkosähköön jatkuu voimakkaana ja voimala on suunnitteilla monessa kohteessa. Yhä useammin tarvetta alkaa olla myös sähköauton lataukseen. GEF Vision toimii kiinteistön energianhallinnassa myös ilman aurinkovoimalaa. Se auttaa madaltamaan kulutuspiikkejä ja auttaa selviytymään sähkön pörssihinnan nousuista. Kiinnostusta on lisännyt se, että se jatkaa toimintaansa vaivatta myös sitten, kun oma aurinkovoimala aloittaa toimintansa. Se kasvaa tulevien tarpeiden mukaan. Jos aurinkovoimala on jo nyt katolla, järjestelmän avulla voi nyt saavuttaa merkittäviä taloudellisia etuja aurinkosähkön hyödyntämisessä, huomauttaa Karjalainen.

Enemmän sähköä omaan käyttöön

Kotitalouksien haaste aurinkosähkön pientuottajana on, että suuri osa itse tuotetusta sähköstä tulee päivällä juuri oman kulutuksen ollessa vähäisintä. Itse tuotetusta sähköstä on kannattavinta saada mahdollisimman paljon omaan käyttöön, sillä siitä ei tarvitse maksaa sähkön siirtomaksua eikä veroja. GEF Vision tarjoaa ratkaisun oman tuotannon maksimaalisen hyödyn tavoittamiseen. Kulutusohjauksen myötä aurinkovoimalan itse tuotetusta sähköstä omaan käyttöön jäävä osuus kasvaa merkittävästi ja hankinnan kannattavuus paraneeolennaisesti. Omakäyttöaste nousee tyypillisestä 35–40 %:sta jopa yli 70 %:iin, joka tarkoittaa huomattavaa vähennystä ostettavan sähkön määrässä. Nykyisillä sähkön hinnoilla se on merkittävä taloudellinen etu.