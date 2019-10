Sähköpotkulautayhtiö TIER Mobility keräsi 60 miljoonan dollarin rahoituskierroksen

Euroopan johtava mikroliikkuvuusyritys, sähköpotkulaudoistaan tunnettu TIER Mobility on kerännyt 60 miljoonaa dollaria Series B -rahoituskierroksella, jossa pääsijoittajina ovat Mubadala Capital ja Goodwater Capital. Sijoittajiin kuuluu myös muun muassa Evli Growth Partners ja Formula 1 -maailmanmestari Nico Rosberg.

TIER Mobinity on Euroopan johtava mikroliikkuvuusyritys ja kasvaa markkinoilla nopeimmin

60 miljoonan dollarin rahoituskierroksella uusina pääsijoittajina ovat globaalit Mubadala Capital ja Goodwater Capital

Mibadala Capitalin, Goodwater Capitalin ja Evli Growth Partnersin lisäksi uutena sijoittajana tuli mukaan Axa Investments. Myös kaikki aikaisemmat sijoittajat eli White Star Capital, Northzone, Speedinvest, Point9, Indico, Kibo Ventures ja Market One lisäsivät sijoituksiaan. TIER Mobilityn enkelisijoittajiin kuuluu muun muassa Nico Rosberg.

TIER Mobility käyttää saamansa rahoituksen Euroopan kasvustrategiansa kiihdyttämiseen. Yhtiö myös jatkaa markkinoiden johtavan mikroliikkuvuusalustansa kehittämistä käyttäjien, kaupunkien sekä julkisia liikennepalveluita edustavien kumppanien käyttöön.

Helmikuussa 2019 olleen edellisen rahoituskierroksen jälkeen TIER Mobility on laajentanut toimintaansa yli 40 kaupunkiin 12 maassa, vakiinnuttanut vahvan markkinajohtajuuden tärkeimmillä markkinoilla sekä toteuttanut neljä tuotekehityskierrosta sähköpotkulautoihinsa. Tämän seurauksena TIER rikkoi 10 miljoonan käyttökerran rajan vain 11 kuukaudessa toimintansa aloittamisesta.

”TIER on kaikkien aikojen nopeimmin kasvava liikennepalveluyritys”

Lawrence Leuschner, TIER Mobilityn toimitusjohtaja ja yksi perustajista, kertoo sijoittajista ja rahoituskierroksesta:

– Olemme erittäin ilahtuneita saadessamme Mubadala Capitalin ja Goodwater Capitalin rahoituskierroksen pääsijoittajiksi. Mubadala Capital on erittäin arvostettu elinkaarisijoittaja, joka edustaa yhtä maailman suurimmista pääomavarannoista. Erityisen merkille pantavaa on se, että heidän visioonsa kuuluu maailman muuttaminen paremmaksi teknologialla ja innovaatioilla. Siihen meidän tavoitteemme “Change Mobility for Good” eli liikkumisen muuttaminen pysyvästi istuu mainiosti.

– Meille oli erittäin tärkeää, että saimme kumppaniksemme myös Goodwater Capitalin, joka kuuluu Piilaakson johtaviin sijoittajiin. Heidät tunnetaan pitkäjänteisinä tukijoina monille yrityksille ja niiden perustajille, joilla on tavoitteena muuttaa elämän laatua maailmanlaajuisesti. Heillä on erittäin vahva kokemusta teknologiayritysten tukemisesta eri puolilla maailmaa, joten saamme paljon apua kasvumme vauhdittamisessa, kun tuomme uudenlaisen liikkuvuuden mahdollisimman monen käyttäjän ulottuville ympäri maailmaa.

TIER Mobilityn kustannustehokas kasvu johtavaksi toimijaksi kerää kiitosta sijoitajilta

– Olemme vakuuttuneita, että mikroliikkuvuus eli sähköpotkulaudat edustavat uutta liikkumisen muotoa, joka on tullut jäädäkseen, erityisesti Euroopassa. Uskomme, että TIER Mobilityllä on parhaat mahdollisuudet tulla alan johtavaksi toimijaksi niin Euroopassa kuin maailmanlaajuisesti. Aiomme kasvattaa eurooppalaisesta Tier Mobilitystä maailman johtavan alansa yrityksen yhdessä Lawrencen, Matthiaksen ja koko TIER-tiimin kanssa, Mubadala Capitalin Amer Alaily sanoo.

– TIER Mobility ei ole vain maailman nopeimmin kasvava liikennepalveluyritys, vaan se on yksi kaikkien aikojen nopeimmin kasvavista kuluttajateknologiayrityksistä. He ovat nousseet ilmiömäisesti Euroopan johtavaksi mikroliikkuvuuden tarjoajaksi vain murto-osalla siitä pääomasta, mitä heidän kilpailijansa ovat käyttäneet. Tämä todistaa TIER Mobilityn ainutlaatuista kustannustehokasta ja kannattavaa toimintamallia, jota he ovat soveltaneet alusta alkaen sekä omassa toiminnassaan että kumppanuuksissaan. Se tuo ylivoimaista tehokkuutta ja kilpailukykyä. Olemme innoissamme, että olemme nyt mukana heidän tavoitteessaan muuttaa liikkuvuutta pysyvästi, kommentoi Chi-Hua Chien, Goodwater Capitalin toimitusjohtaja ja toinen perustajista.

– Olemme työskennelleet TIER Mobilityn johdon kanssa siitä lähtien, kun toteutimme heidän Series A -rahoituskierroksensa Northzonen kanssa aikaisemmin tänä vuonna. Olemme olleet erittäin vaikuttuneita TIER Mobilityn toiminnasta ja sijoitamme siihen lisää näiden maailmanluokan sijoittajien rinnalla, White Star Capitalin perustaja ja toimitusjohtaja Eric Martineau-Fortin lisää.

Taloudellisena neuvonantajana ja sijoitusasiantuntijana Series B -rahoituskierroksella toimi J.P. Morgan.

TIER Mobility

TIER Mobility on Euroopan johtava yritys jaettujen mikroliikkuvuuspalveluiden markkinoilla. Sen tavoitteena on muuttaa liikkuvuus pysyvästi. TIER Mobility on johtava toimija liikenteen muutoksessa, sillä se vähentää kaupunkien päästöjä ja ruuhkia sekä keskittyy vastuullisen käytön ja turvallisuuden edistämiseen liiketoiminnassaan.

TIER Mobility tekee yhteistyötä muiden nollapäästöisten liikkumismuotojen kanssa, jotta autojen määrää voidaan vähentää merkittävästi ja kaupungit voivat painottaa vaihtoehtoisia sähköllä toimivia kulkuneuvoja.

Yhtiö aloitti toimintansa lokakuussa 2018 ja se toimii nyt yli 40 kaupungissa 12 eri maassa. TIER Mobilityn pääkonttori sijaitsee Berliinissä ja se työllistää yli 350 henkilöä. Yhtiön perustajia ovat Lawrence Leuschner, Matthias Laug ja Julian Blessin.

TIER Mobilityn rahoittajia ovat Mubadala Capital, Goodwater Capital, Axa Investments, Evli Growth Partners, Point Nine, Speedinvest, White Star Capital, Northzone, Kibo, Indico sekä Market One Capital. Lisäksi rahoittajiin kuuluu enkelisijoittajia ja muita yksityisiä sijoittajia, kuten Formula 1 -maailmanmestari Nico Rosberg. Lisätietoja yhtiöstä: tier.app

Johtoryhmä

TIER Mobilityn johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja ja perustaja Lawrence Leuschner, teknologiajohtaja ja perustaja Matthias Laug sekä talousjohtaja Alex Gayer, jotka kaikki ovat erittäin kokeneita liikkeenjohtajia.

Lawrence Leuschner toimi aikaisemmin toimitusjohtajana ja perustajana reBuyssa, joka on Euroopan johtava käytetyn elektroniikan verkkokauppa 100 miljoonalla tuotteellaan.

Matthias Laugilla on vahva teknologian ja logistiikan kokemus. Hän on toiminut teknologiajohtajana ja perustajana ruokajakelustartup Lieferandossa sekä teknologiajohtajana Takeaway.com-yhtiössä, joka toteutti erään Euroopan onnistuneimmista teknologiayritysten listautumisista.

Alex Gayer on toiminut useissa nopeasti kasvavissa eurooppalaisissa teknologiayrityksissä, viimeksi Receipt Bankin talousjohtajana, ja sitä ennen SwiftKeyssä, vastaten sen myynnistä Microsoftille. Alex Gayerilla on vahva kokemus yritysrahoituksesta ja skaalautuvasta kasvusta.

Mubadala Investment Company ja Mubadala Capital

Mubadala Investment Company vastaa maailmanlaajuisesta sijoitussalkusta, jonka tavoitteena on tuottaa kestävää tuottoa omistajalleen eli Abu Dhabin hallitukselle.

Mubadalan 229 miljardin dollarin sijoitukset sisältävät muun muassa lentokoneteknogiaa, ICT-yrityksiä, puolijohteita, metalli- ja kaivosteollisuutta, uusiutuvaa energiaa, öljy- ja kaasuteollisuutta, petrokemian teollisuutta, terveydenhuoltoa, kiinteistöjä, lääketeollisuutta, terveysteknologiaa, maataloutta sekä muita taloudellisia omistuksia maailmanlaajuisesti.

Mubadala Capital harjoittaa yhtiön sijoitusliiketoimintaa ja vastaa Mubadalan 15 miljardin dollarin osuudesta Softbank Vision Fund -rahastossa. Vuonna 2017 Mubadala Capital perusti San Franciscossa 400 miljoonan dollarin suuruisen Tech Fund -rahaston sekä miljoonan dollarin rahastojen rahasto -ohjelman. Vuonna 2019 se on perustanut Lontoossa 400 miljoonan dollarin suuruisen European Tech Fund -rahaston sekä rahastojen rahasto -ohjelman.

Mubadala on arvostettu kumppani, aktiivinen sijoittaja sekä vastuullisesti toimiva globaali yritys, joka sitoutuu eettiseen ja laadukkaaseen toimintaan. Lisätietoja Mubadalasta: www.mubadala.com

Goodwater Capital

Goodwater Capital on uuden sukupolven pääomasijoitusyhtiö, joka haluaa tukea ainutlaatuisia yrittäjiä ja liikkeenjohtajia, joilla on kykyä muuttaa maailmaa. Uskomme, että kuluttajateknologia mullistaa maailmaa ja me sitoudumme tekemään töitä parhaiden yritysten, alustojen ja tuotteiden kanssa. Lisätietoja Goodwater Capitalista: www.goodwatercap.com

White Star Capital

White Star Capital on maailmanlaajuisesti toimiva pääomasijoitusrahasto, joka sijoittaa eri vaiheissa oleviin teknologiayrityksiin Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa. Se työskentelee huippuyrittäjien kanssa tarjoten heille kokemustaan ja verkostojaan liiketoiminnan kansainvälisen kasvattamisen tueksi. White Star Capital toimii Lontoossa, New Yorkissa, Montrealissa, Pariisissa, Tokiossa ja Hong Kongissa. TIER Mobilityn sijoittaja he ovat olleet Series A -rahoituskierroksesta lähtien. LIsätietoja White Star Capitalista: www.whitestarcapital.com