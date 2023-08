Sähköverkon uudistaminen vähentänyt Elenian sähkökatkot neljännekseen vuosikymmenessä

”Olemme viimeisen vuosikymmenen aikana uudistaneet sähköverkkoa säävarmaksi yli miljardilla eurolla, ja vaikutus sähkönjakelun varmuuteen on valtava. Eilisen Sylvia-myrskyn kaltaisen myrskyn sähkökatkojen määrä oli vuosikymmen sitten nelinkertainen ja pisimpien sähkökatkojen kesto päiviä. Nyt saamme myrskyn sähköverkkovauriot kuntoon vuorokaudessa. Myös yhteiskunnalliset vaikutukset ovat nyt vähäisempiä, joten säävarmalla sähköverkolla turvataan myös huoltovarmuutta”, sanoo verkkoliiketoiminnasta vastaava varatoimitusjohtaja Jorma Myllymäki Eleniasta.

”Yhä useammalla asiakkaallamme on sähköt päällä myrskyjenkin aikaan ilman häiriöitä tai katkot kestävät vain lyhyen ajan. Erityisesti taajamissa tilanne on hyvä. Haja-asutusalueella verkon uudistaminen jatkuu”, Myllymäki toteaa.

Ikääntyneen sähköverkon uudistamisen rinnalla Elenian on investoinut mittavasti sähköverkkojärjestelmien älykkäisiin ratkaisuihin.

”Automaation hyödyntäminen tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että asentajien vikapartioilta ei mene aiemmalla tavalla aikaa vikapaikkojen etsimiseen, vaan voimme käyttökeskuksestamme kaukokäyttölaittein tarkasti rajata verkon vikaantuneet alueet. Näin voimme ohjata työryhmiä suoraan kohteeseen pieneksi rajatulle vika-alueelle. Tämä nopeuttaa vianpaikannusta ja -korjausta merkittävästi”, Myllymäki kertoo.

”Periaatteenamme on ollut, että uudistamme ikääntyvää sähköverkkoa tulevaisuuden tarpeisiin uusimmilla teknologian ratkaisuilla ja maakaapeloinnilla. Viimeistään nyt on selvää, että ilmastonmuutos on vakavasti otettava perustaksi infrarakentamisen ratkaisuille. Äärisäät ovat täyttä totta”, Myllymäki painottaa.

”Samalla, kun investoimme sähkönjakelun toimitusvarmuuteen ja ikääntyvän sähköverkon uudistamiseen, turvaamme yhteiskunnan huoltovarmuutta ja luomme valmiuksia puhtaan siirtymän edellyttämälle hajautetulle uusiutuvalle tuotannolle sekä liikenteen, lämmityksen ja teollisuusprosessien sähköistymiselle joustoja unohtamatta.”

Asiakas voi itse tarkistaa nettipalvelussa alueensa sähkön toimitusvarmuuden

Elenian sähköverkosta on nyt yli 60 prosenttia säävarmaa, kun ikääntynyttä ilmajohtoverkkoa on korvattu nykyaikaisella maakaapeliverkolla. Elenian asiakkaat voivat tutustua oman alueensa sähköverkkoon ja sähkönjakelun varmuuteen erityisellä Elenia Avoin -nettisivustolla.

”Omalta koti- tai mökkipihalta näkee vain osan sähköverkosta, esimerkiksi jakokaappeja, muuntajia tai ilmajohtoja. Sähkönjakelun varmuuden kannalta kuitenkin sähkön koko reitti sähköasemalta merkitsee, sillä lähimmälle sähköasemalle voi olla matkaa jopa kymmeniä kilometrejä”, Myllymäki sanoo.

”Elenia Avoin -palvelumme näyttää asiakkaalle tiedot sähköverkosta, toimitusvarmuuden tilanteen ja suunnitelmamme sen kehittämiseksi. Esillä on myös tietoa säävarman sähköverkon uudistuksista sekä missä on aurinko- ja tuulisähkön tuotantoa alueellamme.”

Sylvia-myrskyn aiheuttamat viimeiset viat kuntoon tänään

Elenia on korjannut urakoitsijakumppaneineen Sylvia-myrskyn viimeisiä pienjänniteverkon vikoja tänään. Tämän jälkeen työ maastossa jatkuu verkkoa uhkaavien puiden hoitamisella. Asiakkaat voivat ilmoittaa verkkoa uhkaavista puista Elenian vikapalvelunumeroon 0800 100 100.