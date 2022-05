Saimaan kanavan remontista vapautuvat rahat käytettävä koko Suomen huoltovarmuuden parantamiseen

Hallitus aikoo perua Saimaan kanavaan suunnitellun suurremontin Venäjän hyökkäyssodan seurauksena. Remonttiin on varattu 95 miljoonaa euroa, joka on nyt mahdollista suunnata toisaalle. Väyläverkon investointien taso on Suomessa ollut jo vuosikausia riittämätön, eikä teiden korjaamista ja ylläpitoa ole tarkasteltu Suomen huoltovarmuuden eikä elinkeinoelämän kasvun edellytysten näkökulmasta.

“Esitämme, että Saimaan kanavan remontista vapautuva rahoitus suunnataan Suomen huoltovarmuuden turvaamiseen. Lappi on Suomen puolustuksen näkökulmasta keskeinen kohde. Meidän kauttamme maaraja kulkee niin Nato-maa Norjaan, kuin läheiseen kumppaniimme Ruotsiin. Lappi on maanpuolustuksellisesti tärkeä niin Lapissa sijaitsevien prikaatien kuin lennoston johdosta” toteaa Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala.

Tilanteessa, jossa Itämeren käyttö estyy, on niin sotilaallisesti kuin elinkeinoelämän näkökulmasta kriittisen tärkeää turvata materiaalikuljetusten reitti pohjoisen jäämeren kautta. Tämä tarkoittaa kulkuyhteyksien parantamista Norjan satamiin.

“Lapin näkökulmasta keskeisin parannettava reitti on väylä Tromssan satamaan. Narvikin sataman raideyhteys on jo kuormittunut. Kirkkoniemi sijaitsee hyvin lähellä Murmanskia, joten yhteyttä on haastava perustella. Tromssan yhteyksien kehittäminen palvelee liikenneyhteyksien kehittymistä myös rauhallisina aikoina” jatkaa Ansala.

Käytännössä tämä tarkoittaisi valtatie 21:n peruskorjaamista kauttaaltaan. Tien kunto on nykyisellään heikko, ja liikenne on vähän väliä kokonaan poikki raskaan liikenteen liikennevahinkojen vuoksi. VT 21 korjaussuunnitelmat ovat myös sellaisessa vaiheessa, että korjaukset voisivat edetä toteutukseen nopeastikin. Toinen kehittämiskohde on valtatie 4:n peruskorjaaminen. Tämän osalta on tärkeä ohjata vapautuvia rahoja peruskorjauksen suunnitteluun.