”Sain syyn lähteä vauvan kanssa kodin seinien sisältä”, kertoo nuori äiti

Alle 30-vuotiaat, lasta odottavat tai tuoreet vanhemmat kohtaavat uudenlaista pärjäämistä edellyttävän arjen. Kotoa lähteminen voi olla vaikeaa, ja koulutuksen, työelämän ja työllistämispalveluiden ulkopuolelle jäämisen riski kasvaa. Vuosi sitten alkanut Vanuva-hanke tukee juuri heitä, ja konkretiaa on jo kertynyt.

Tukea riittävän hyvään arkeen – ja ystäviä!

− Haluamme auttaa nuoria vanhempia, mutta heitä on ollut haastava tavoittaa ja saada hakeutumaan avun piiriin. Vanhempien taustat voivat olla aika raskaita, kertoo kätilö ja sosiaali- ja terveysalan lehtori Milla Hiitti Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Kevään ryhmään osallistui kaksi nuorta vanhempaa. Heistä toinen kertoi asettaneensa tavoitteekseen sen, että hänellä olisi syy lähteä välillä kotoa pois vauvan kanssa. Mukana oli myös perhetukikeskus Päiväperhon työntekijä.

− Jokainen vanhempi on tervetullut omana itsenään. Saimme vanhemmilta hyvää palautetta siitä, että kuuntelimme heitä ja puhuimme juuri oikeista asioista. He arvostivat pienen ryhmän turvallista ja luottamuksellista ilmapiiriä sekä vertaistukea. Osallistujat kuvasivat tärkeäksi kokemusta siitä, etteivät ole yksin vauvan ja ajatuksiensa kanssa.

Hiitti kertoo olevansa iloinen siitä, että nämä kaksi nuorta ystävystyivät ja että hanke on pystynyt positiivisesti vaikuttamaan heidän elämäänsä. Hän arvioi, että lyhyessä ajassa tapahtui useita nuorten vanhempien elämää kohentavia asioita; yksinhuoltajuuden tukemista, päihteettömyyden vahvistamista, rohkaisemista ihmisten ilmoille ja voimavarojen vahvistamista ohjaajien antaman positiivisen palautteen pohjalta.

Tampereella tehdään joukolla töitä nuorten hyväksi

Nuorten vanhempien saama tuki on yhteiskunnallisesti merkittävää niin taloudellisesti kuin sosiaalisesti. Nuoret saavat uskoa itseensä ja kykyihinsä omanlaisinaan vanhempina. He riittävät ja pärjäävät. Tuella voi olla iso vaikutus myös vastikään syntyneen tai piakkoin syntyvän vauvan elämään.

Tampereella useat asiantuntijatahot tukevat nuoria vanhempia.

Hanke on kartuttanut ja vahvistanut asiantuntijaverkostoa, jossa on 34 nuorten vanhempien palveluja tuottavaa sosiaali- ja terveysalan toimijaa. Yhdessä luodaan toimintamalli, joka tasoittaa ja selkeyttää pirkanmaalaisten nuorten vanhempien tietä palveluiden pariin jatkossa.

Jotta yksikään ei jäisi ulkopuolelle

Syksyn ryhmään osallistuu kuusi vanhempaa. Ensi vuoden alkuun on jo suunniteltu uusia ryhmiä.

− Syksyn ryhmässä on raskaana olevia perheitä ja jo lapsen saaneita. Lasten ikähaarukka on vauvoista leikki-ikäisiin. Keskustelemme eri aiheista ja jaamme vanhemmuuden teemoja myös 360-virtuaalitodellisuusvideoilla sillä välin, kun lastenhoitajat pitävät huolta lapsista, Hiitti kertoo.

Ryhmätoimintaan mukaan lähteminen on joillekin vanhemmille ison kynnyksen takana.

− He tarvitsevat kannustusta siihen, että tuttu työntekijä sanoo, että tämä hanke on juuri sinulle sopiva. Toiset tarvitsevat sen tutun työntekijän myös hakemaan kotoa ja olemaan läsnä tapaamisissa. Tämäkin on onnistunut.

Hiitti toteaa, että niiden nuorten tavoittaminen, jotka eivät ole minkään palvelun piirissä, vaatii kaikkien kivien ja kantojen kääntämistä. Alueen neuvolat, perhetyö, lastensuojelu, nuorisopalvelut sekä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat on infottu. Omat ja kavereidenkin verkostot on hyödynnetty.

Asiantuntijaverkosto jatkaa, kun hanke päättyy

− On jo sinällään arvokasta, että asiantuntijaverkosto on nyt kasattu. Lisääkin toimijoita vielä mahtuu. Ajatus on, että verkosto voi jatkossa hyödyntää tekemiämme materiaaleja.

Vanuva-hanke toivottaa pirkanmaalaiset nuoret vanhemmat mukaan hakemaan vahvistusta ja vertaistukea omaan vanhemmuuteen. Mukaan voi tulla jo raskauden aikana tai lapsiperheenä, myös lastenhoito järjestyy.





Vahvistuva nuori vanhemmuus -hankkeen toteuttavat Tampereen ammattikorkeakoulu yhteistyössä Pirkanmaan alueen julkisten, yksityisten ja järjestötoimijoiden kanssa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston Vipuvoimaa EU:lta 2014−2020-rakennerahasto (Keski-Suomen Ely). Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2021−31.8.2023.



