Saint-Gobain Finland jatkaa Suomen ensimmäisten insinöörien sarjaa – nyt joukkoon liittyy ilmastovaikutusinsinööri

Ilmastovaikutusinsinöörin titteli on ensimmäinen laatuaan Suomessa.

Ilmastovaikutusinsinöörin työ on ilmastovaikutusten, luonnon monimuotoisuuden ja muiden tulevaisuudessa esille nousevien ympäristövaikutusten hallintaa.

– Päivi on timanttinen asiantuntija, jolla on myös sydän mukana tekemisessä, kuvailee Saint-Gobainin vastuullisuuspäällikkö Anne Kaiser.

– Ilmasto- ja hiilipäästövaikutusten hallinta, organisaation kokonaishiilipäästöjen ja tuotteiden elinkaaren ympäristövaikutusten laskenta ovat meille keskeistä ”in-house”-osaamista, johon panostamme Suomen lisäksi myös Pohjoismaissa ja Baltiassa, Anne kertoo.

Ilmastovaikutusinsinöörin työkenttä on laaja

Yritys- ja tuotetason hiilipäästöjen laskennan ohella Päivi Pesun tontille kuuluvat myös biodiversiteettimittareiden ja viitekehyksen seuranta sekä kehittäminen. Päivi mallintaa ja analysoi dataa ja luo tulevaa varten skenaarioita, joiden avulla voidaan kehittää yrityksen omaa toimintaa ja sitä kautta osaltaan hillitä ilmastonmuutosta.

Yritystason hiilipäästöjen laskenta rakennusalalla on tullut Päiville jo tutuksi, sillä se oli hänen työtehtävänsä aloittaessaan Saint-Gobainilla syksyllä 2020.

– Olen koulutukseltani tuotantotalouden diplomi-insinööri ja valmistunut aikoinaan Lappeenrannan yliopistosta. Saint-Gobain on ensimmäinen rakennusalan työpaikkani, mutta samankaltaista toimitusketjujen suunnittelua ja kehitystä olen tehnyt jo aiemmin eri aloilla, Pesu kertoo.

Tavoitteet korkealla

Saint-Gobain Finland on asettanut itselleen kunnianhimoisen tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Yritys on julkaissut vastuullisuustiekartan, jonka osana hiilitiekartta ohjaa toimintaa kohti tavoitetta.

– Hiilitiekarttamme sisältää paljon eri toimenpiteitä, joiden avulla hiilineutraaliustavoite pitäisi saavuttaa. Hiilitiekartta elää sitä mukaan, kun saamme kehitettyä uusia ratkaisuja, Pesu sanoo.

Saint-Gobainilla on myös tuotteiden ympäristöselosteiden osalta kunnianhimoiset tavoitteet. Nyt jo yli sadalla Suomessa myytävällä tuotteella on ympäristöseloste ja tavoitteena on tehdä ympäristöselosteet kaikille rakennustuotteille.

– Meillä on aika paljon tuotteita, joten tavoitteen haastavuutta lisää tuotteiden suuri määrä. Me emme myöskään tee geneerisiä ympäristöselosteita pelkille tuoteryhmille, vaan laskemme jokaisen tuotteemme päästövaikutukset erikseen, Pesu selittää.

Tuotteiden ympäristöselosteista ja tarkasta päästölaskennasta hyötyvät myös asiakkaat. Ympäristöselosteiden avulla asiakkaan on helpompi tehdä valintoja rakentamisessa käytettävistä tuotteista ja samalla pienentää myös omaa hiilijalanjälkeään.

>> Lue lisää Päivi Pesun nimityksestä ja työstä