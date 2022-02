Sairaalakuormitus jatkuu Pohjois-Pohjanmaalla maltillisena

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä kokoontui arvioimaan alueen koronaepidemiatilannetta tiistaina 15. helmikuuta. Ryhmä totesi tilanteen säilyneen kuluneen viikon aikana tasaisena.

Koronaviruksen aiheuttamaa tautia on alueella liikkeellä paljon, vaikka vain osa tartunnoista näkyy virallisissa tartuntaluvuissa. Omikron-variantin aiheuttama tauti on pääasiassa hyvin lieväoireinen ja sairastetaan kotona tavallisen flunssan tapaan. Tämä näkyy myös maltillisena säilyneessä sairaalakuormituksessa. Oulun yliopistollisessa sairaalassa potilasmäärät ovat helmikuun puoleen väliin tultaessa säilyneet noin 15 päivittäisen potilaan tuntumassa, ja esimerkiksi tiistaina hoidossa oli yksitoista koronapotilasta. Perusterveydenhuollon vuodeosastoilla potilaita on kuluneen viikon aikana ollut hieman aiempaa enemmän.

Vaikka epidemiatilanne on säilynyt tasaisena, koordinaatioryhmä muistuttaa, ettei epidemian huippua ole alueella todennäköisesti vielä saavutettu. Sen vuoksi myös rajoitusten ja suositusten purkamisessa edetään hallitusti ja tilannetta seuraten.

”Rajoitusten purkaminen on perusteltua ja tervetullutta, kun epidemiatilanne on tasainen ja terveydenhuollon kuormitus maltillista. Jotta kaikki hoitoa tarvitsevat pystytään hoitamaan eikä rajoitusten kanssa tarvitse ottaa takapakkia, on tärkeää edelleen muistaa noudattaa voimassa olevia suosituksia ja yleisiä hygieniaohjeita, joilla voimme vaikuttaa taudin leviämiseen,” koordinaatioryhmän puheenjohtaja, OYSin vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala kommentoi.

Viimeisimpänä muutoksia on tullut valtioneuvoston päätäntävallassa oleviin ravintolarajoituksiin. Sekä ravintolarajoitusten että jo aiemmin purettujen kokoontumisrajoitusten vaikutusta epidemiatilanteeseen seurataan aktiivisesti. Lisäksi koordinaatioryhmä muistuttaa, että myös yksityistilaisuuksissa on tärkeää edelleen kiinnittää huomiota maskien käyttöön, turvaväleihin ja hyvään käsihygieniaan.