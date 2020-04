Sairaanhoitopiiri aloittaa yt-neuvottelut henkilöstösiirroista

Syöpäpotilaan kannattaa suojautua koronavirukselta 26.3.2020 11:22:08 EET | Tiedote

Syöpäpotilaan on erityisen tärkeää suojautua koronavirukselta, koska syöpäpotilaalla on kohonnut riski sairastua virukseen. Kansainvälisen suosituksen mukaan syöpäpotilaiden sairaalakäyntejä minimoidaan myös Pirkanmaalla. Osa käynneistä korvataan puhelinsoitoilla tai seurantakäyntejä siirretään. Syöpäpotilas kutsutaan kuitenkin sairaalaan aina, kun se on syövän hoidon takia välttämätöntä.