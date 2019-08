Sairaanhoitopiiri käynnistää johtajaylilääkärin haun

Psykiatriset DBS-potilaat kutsutaan kontrollikäynnille 28.6.2019 08:30:00 EEST | Tiedote

Tays kutsuu elokuussa ylimääräiselle kontrollikäynnille kaikkiaan 14 sellaista potilasta, joille on vuosina 2010-2018 asennettu psykiatrisen sairauden hoitoa varten aivojen sähköinen stimulaattorilaite (DBS eli deep brain stimulation). Käynnin tarkoituksena on selvittää hoidosta saatu hyöty sekä käydä potilaan kanssa läpi leikkaukseen ja potilaalle asennettuun laitteeseen liittyvät yksityiskohdat. Käynti on potilaalle kokonaan ilmainen ja kutsu lähetetään henkilökohtaisesti jokaiselle kotiin.