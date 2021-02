Sairautensa vuoksi riskiryhmiin kuuluvien koronavirusrokotukset alkavat

Helsingissä alkaa sairautensa vuoksi vakavalle koronavirustaudille alttiiden riskiryhmien rokotukset. Tänä vuonna 65-69 vuotta täyttävien (1952-56 syntyneet), joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila, rokotusten ajanvaraus alkaa maanantaina 15.2.

Nopeimmin rokotusajan voi varata verkossa osoitteessa koronarokotus.hel.fi. Ajan voi varata myös soittamalla ajanvarausnumeroon 09 310 46300 (auki arkisin klo 8-18). Ajanvarausnumerossa on käytössä takaisinsoittopalvelu, johon kaikki puhelut kirjautuvat ja kaikille soittaneille soitetaan takaisin.

Vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairauksia tai tiloja ovat:

Elinsiirto tai kantasolusiirto

Aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti

Vaikea puolustusjärjestelmän häiriö

Vaikea krooninen munuaissairaus

Vaikea krooninen keuhkosairaus

Lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes

Downin oireyhtymä (aikuiset)

Tarkemmin vakavalle koronavirustaudille altistavista sairauksista ja nyt rokotettavista ryhmistä on tietoa osoitteessa koronarokotus.hel.fi.

Käytössä on AstraZenecan rokote, joka on linjattu kansallisesti kohdennettavaksi alle 70-vuotiaiden rokotuksiin. Helsingissä on ensi viikolla käytössä noin 4 000 AstraZenecan rokotetta. Rokotusvuoroon tulevassa ryhmässä on noin 10 000 henkilöä.

Rokotuksia annetaan kaksi kappaletta. Rokotukset annetaan THL:n suosituksen mukaisesti 12 viikon välein. Toinen aika rokotukseen annetaan ensimmäisen rokotuksen yhteydessä.

Rokotuksia annetaan Myllypurossa, Malmilla ja Jätkäsaaressa. Uutena rokotuspisteenä avataan Messukeskus (17.2. alkaen).

Rokotusoikeus tarkistetaan rokotuspisteillä Kanta-palvelusta tai Helsingin kaupungin potilastietojärjestelmästä. Jos rokotukseen tuleva ei ole sairautensa vuoksi Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen asiakas tai Kanta-palvelun tietoihin pääsyä ei ole, vakavalle koronavirustaudille erittäin altistava sairaus tai tila pyydetään todistamaan muulla tavoin, kuten sairaskertomuksen kopiolla.

Myös tänä vuonna 80 vuotta täyttävien ja sitä vanhempien sekä heidän omaishoitajiensa rokotukset jatkuvat. 75-79 –vuotiaiden rokotukset on arvioitu alkavan viikolla 10 ja 70-74 vuotiaiden viikolla 12. Ikääntyneitä rokotetaan Pfizerin rokotteella.

Lisätietoja:

terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen, p. 09 310 52481

terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen, p. 09 310 42700