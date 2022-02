SAK, Akava ja STTK tuomitsevat jyrkästi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja tukevat EU:n sanktioita

SAK:n hallitus: UPM kalvaa työmarkkinaluottamusta – koronasta kärsiville työntekijöille lisätukea 24.1.2022 12:49:50 EET | Tiedote

Työmarkkinakierros on osoittanut, että sopiminen on edelleen paras tapa viedä eteenpäin kummankin osapuolen tavoitteita. UPM on kuitenkin surullinen esimerkki siitä, kuinka ideologia menee muiden tavoitteiden edelle.