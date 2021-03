SAK on pettynyt vastapuolen haluun heikentää toimivaa järjestelmää

SAK on ollut valmis edistämään paikallista sopimista sitä pohtineessa työryhmässä. Luottamusmiehen aseman heikentäminen ei ole missään vaiheessa käynyt SAK:lle, koska sillä pyritään heikentämään työntekijän turvaa.

Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman työryhmän tehtävänä on ollut selvittää paikallisen sopimisen laajentamisen edellytyksiä. Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä on käsitellyt asiaan liittyvää muistiota tänään.

- SAK on ollut koko ajan valmis kehittämään paikallista sopimista työehtosopimusten kautta, tasapuolisen neuvotteluaseman lähtökohdista. Luottamusmiehen valintaoikeuden tulee olla selvä myös järjestäytymättömien työnantajien työpaikoilla, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta painottaa.

Pyrkimykset heikentää luottamusmiesjärjestelmää ihmetyttää SAK:n neuvottelijana toimivaa työehtoasiantuntija Karoliina Huovilaa. Todistetusti luottamusmiehen kautta tapahtuva sopiminen on toimivaa ja tehokasta.

- Mikä intressi työnantajalla ylipäätään on vaikuttaa siihen, kuka työntekijöiden edustaja on? Ilman edustajaa sopiminen on joka tapauksessa useimmissa tapauksissa mahdotonta, Huovila painottaa.

Työnantajapuoli on halunnut laajentaa sopimista yleissitovaan kenttään ilman, että yleissitovuuden nojalla työehtosopimusta noudattavat työnantajat sitoutuisivat työehtosopimuksen tuomiin velvollisuuksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi luottamusmiehen asema ja oikeudet.

- Näyttääkin siltä, että työnantajaosapuolta kiinnostaa saada oikeuksia ja väistää velvollisuudet.

Sopimisen lisäämiseksi ryhmässä oli esillä lainsäädännöllisiä uudistuksia. SAK:n mielestä paikallista sopimista edistetään parhaiten nimenomaan työehtosopimusten kautta. Työehtosopimuksia korostavaan lopputulokseen päätyivät myös selvitysmiehet.

Työehtosopimuksilla voidaan alakohtaisesti arvioida, mistä asioista ja miten kannattaa sopia.

- Työehtosopimusten tarjoamia sopimisen mahdollisuuksia ei tänä päivänä hyödynnetä täysimääräisesti. Kun olemme kysyneet luottamusmiehiltä paikallisen sopimisen esteitä, esiin on usein noussut työnantajan haluttomuus sopia.

On hyvä myös muistaa, että työehtosopimusosapuolet kantavat vastuun alan työehtojen kehittämisestä ja sopimusten elämisestä ajassa.

- Tähän mennessä työnantajaosapuoli ei ole ollut halukas kompromisseihin ja voi kysyä, onko kyseessä aito tarkoitus edistää paikallista sopimista vai enemmänkin halu murtaa nykyinen työmarkkinajärjestelmä, SAK:n työehtoasiantuntija Karoliina Huovila kysyy.