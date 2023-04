SAK: Työelämän kehittäminen hallituksen työlistalle

– Työelämää kehitetään parhaiten yhteistyöllä. Edellytämme, että jatkossakin työntekijöitä koskevista asioista keskustellaan ja sovitaan yhdessä. On hyvä muistaa, että työmarkkinakeskusjärjestöillä on sekä työelämän osaaminen että mandaatti neuvotella jäsentensä puolesta, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo.

Työllisyysasteen nostaminen tulee olemaan myös tulevan hallituksen tavoitteena. Siinä ei saa unohtaa työelämän laatua eikä yksilön tarpeisiin nojaavia työllistämisen keinoja.

– Onnistunut aktiivinen työllisyyspolitiikka ei ole työttömyysturvan leikkaamista vaan aitoja mahdollisuuksia työllistyä. Työllisyysaste on korkealla. Sen nostaminen edelleen vaatii enemmän tukea ja apua osaamisen kehittämiseen kuin pakottamista, SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja Katja Syvärinen toteaa.

SAK toivoo, että tuleva hallitus tarttuu muun muassa työmarkkinarikollisuuden kitkemiseen, luottamusmiehen asemaan ja työehtosopimusten yleissitovuuden vahvistamiseen sekä edistää aitoa ja tasapuolista paikallista sopimista.

– Hallituksen on otettava ilmastonmuutos vakavasti. Sillä on vaikutuksensa myös työelämään ja työntekijöihin. Oikeudenmukainen vihreä siirtymä täytyy tehdä niin, että työntekijöitä kuullaan. Heidät on otettava mukaan toimien suunnitteluun. On panostettava uuden osaamisen kehittämiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen, Jarkko Eloranta sanoo.