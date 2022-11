SAK tyrmää Orpon esitykset työttömyysturvan heikentämisestä

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo totesi lauantaina YLE:n Ykkösaamussa, että haluaa toteuttaa myös yleisen työttömyysturvan. Se tarkoittaa merkittävää leikkausta työttömyysturvan tasoon, ellei samalla satsata lisärahaa etuuksiin. Elorannan mukaan puheet työttömyysturvan leikkauksista sopivat nykyiseen talousnäkymään erityisen huonosti.

- Suomalaiset ovat huolissaan tulevaisuudesta. He pelkäävät lomautuksia ja irtisanomisia. Toisaalta työssä olevillakin on hankaluuksia saada rahat riittämään, kun hinnat nousevat ennätyksellisen nopeasti. Tässä tilanteessa Orpon leikkauspuheet vain lisäävät huolta ja epävarmuutta.

SAK on esittänyt matalimpien työttömyyspäivärahojen korottamista ja työttömyysturvalle pääsyn helpottamista työssäoloehtoa lyhentämällä. Tämä on oikeudenmukaista uudistamista, toisin kuin Orpon esittämät leikkaukset.

- Toivon, että kevään eduskuntavaaleissa äänestäjät muistaisivat, että kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo haluaa leikata suomalaisten sosiaaliturvaa. Sen sijaan parempiosaisiin kohdistuvat leikkaukset kokoomus on Orpon johdolla kategorisesti kieltänyt. Eivät käy veronkorotukset edes parempituloisille eikä nykyhallituksen mahdollisesti säätämä arvonnousuvero, joka on jo käytössä monissa läntisissä maissa, ja jonka kokoomus on sanonut poistavansa sen heti, jos se pääsee hallitusvaltaan eduskuntavaalien jälkeen, Eloranta ihmettelee.