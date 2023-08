SAK:n hallitus: Aloitamme järjestöllisen valmiuden kohottamisen

SAK:n hallitus kritisoi pääministeri Orpon hallitusohjelmaa, joka näyttää olevan rakennettu suoraan työnantajajärjestöjen tavoitteista.

- Hyvälläkään tahdolla luettuna siellä ei kuulu työntekijöiden ääni. Tavoitteissa korostuu enemmän työnantajan vallan kasvattaminen sekä työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien ja edunvalvonnan heikentäminen kuin työllisyyden, työhyvinvoinnin ja tasa-arvon edistäminen, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta lataa.

Eloranta huomauttaa, että hallituksen kielenkäytössä hämärretään tahallaan sanojen todellista merkitystä. On suorastaan irvokasta puhua ihmisten auttamisesta takaisin työelämään, kun todellisuudessa työntekijän asemaa heikennetään ja sosiaaliturvaa leikataan rajusti.

- On myös vaikea ymmärtää, miksi tavoitteet ja keinot vievät vastakkaisiin suuntiin. Työttömyysturvan ja asumistuen suojaosien poistaminen heikentävät työllisyyttä, vähentävät työnteon kannusteita ja rankaisevat osa-aikaisen työn vastaanottamisesta. Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen on onneton teko aikana, jolloin ihmisten osaamiseen on panostettava täysillä.

Leikkaukset ja heikennykset on kirjoitettu suoraan hallitusohjelmaan ja tahti niiden toteutukselle on nopea. Aito ja huolellinen kolmikantainen valmistelu on näissä aikataulu- ja lopputulosraameissa käytännössä mahdotonta.

- Hallitus sanelee lopputuloksen työnantajien suosiollisella siunauksella. Lopputuloksena vastakkainasettelu lisääntyy, jännitteet työmarkkinoilla kasvavat ja luottamus osapuolten välillä heikkenee. Vaikea nähdä, että tämä olisi koko suomalaisen yhteiskunnan etu.

SAK:n hallitus paheksuu, että ensi töikseen maan hallitus pyrkii rajoittamaan lakko-oikeutta. Vaativan ja syvällisesti perusoikeuksiin kajoavan uudistuksen tekemiseen on aikaa pari kuukautta. Elorannan mielestä nopealla ja ylimalkaisella valmistelulla pyritään rajoittamaan lakko-oikeutta, jonka jälkeen käydään muiden oikeuksien ja etujen kimppuun.

Kolmikantaisen valmistelun ollessa näennäistä on palkansaajaliikkeen valmistauduttava esittämään näkemyksensä muilla tavoin. SAK:n hallitus päättikin kokouksessaan aloittaa järjestöllisen toimintavalmiuden kohottamisen.

- Jäsenistön tiedon tarve tulevista uudistuksista on suurta, ja ne ovat herättäneet paljon huolta ammattiliittojen jäsenten keskuudessa. Tarvetta yhteisen keskustelun ja tilannearvion tekemiselle on paljon.