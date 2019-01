Saka tuo 2 000 auton valikoiman kuopiolaisten ulottuville ensi maanantaina

Suomen voimakkaimmin kasvava automyyjä Suomen Autokauppa Saka avaa 16. myymälänsä Kuopioon. Leväsentiellä Kauppapaikka Hermanissa sijaitseva myymälä palvelee asiakkaita maanantaista 14.1.2019 klo 9.00 alkaen.

Suomen Autokauppa Saka keskittyy käytettyjen henkilö- ja pakettiautojen myyntiin verkossa, puhelimitse ja myymälöissä. Kuopion yli tuhannen neliön myymälään tulee esille 80–100 laadukasta käytettyä autoa. Sakan koko valikoimaan kuuluu yli 2 000 autoa, jotka ovat kaikkien – nyt myös kuopiolaisten – asiakkaiden saatavilla.

“Olemme jo pitkään kartoittaneet mahdollisuutta avata myymälä Kuopioon, koska myös pohjoissavolaiset ansaitsevat oikeuden ajaa paremmalla autolla ja ostaa sen oikealla, edullisella hinnalla. Mielestämme kaikilla on oikeus luotettavaan vaihtoautokauppaan ja parempaan palveluun autokaupassa”, Sakan toimitusjohtaja Eero Poukkula sanoo.

Kuopion Saka-myymälään asiakkaita palvelemaan palkataan 5–6 myyntihenkilöä. Tukipalvelut mukaan luettuna työllistävä vaikutus on 10–12 henkilöä.

Saka tekee auton ostamisesta helppoa

“Auton ostamisen helppous on toimintamme keskiössä. Tästä hyvä esimerkki on ilmainen kotiintoimituspalvelumme. Kun asiakas löytää Sakan valikoimasta haluamansa auton, toimitamme sen hänelle kotiin tai lähimpään myymälään, vaikkapa Kuopioon, veloituksetta. Näin asiakas pääsee koeajolle ennen lopullista ostopäätöstä riippumatta siitä missä päin Suomea auto on myynnissä”, Eero Poukkula kertoo.

Suomen Autokauppa Oy on tehnyt viime vuodet kovaa tulosta haastavassa autokauppamarkkinassa. Hyvään asiakaspalveluun ja auton ostamisen helppouteen perustuva liiketoimintakonsepti kasvatti Sakan liikevaihdon vuonna 2017 lähes kolminkertaiseksi (268 %) edellisvuoteen verrattuna.