Sakari Taipale yhteiskuntapolitiikan professoriksi

Vuodesta 2019 Taipale on toiminut Jyväskylän yliopistossa yhteiskuntapolitiikan apulaisprofessorina.

Hän on myös hoitanut osa-aikaisesti sivutoimenaan vanhemman yliopistotutkijan (Senior Research Associate) Ljubljanan yliopistossa vuodesta 2018. Vuosina 2013–2018 Taipale toimi akatemiatutkijana yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella. Hän on Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntapolitiikan dosentti.

Tutkimuksissaan Taipale on suuntautunut digitalisaation synnyttämiin uusiin yhteiskunnallisiin ongelmiin, eriarvoisuuteen ja hyvinvointiin. Uransa alkuvaiheessa hän paneutui erityisesti mobiilien tieto- ja viestintäteknologioiden yleistymiseen sekä niiden käyttöönottoon liittyvää eritahtisuuteen.

Myöhemmin hän on tutkinut myös monisukupolvisten perheiden viestintää, sosiaalista mediaa ja robotisaatiota.

Tällä hetkellä Taipale johtaa Uudet teknologiat, ikääntyminen ja hoiva -tutkimusryhmää Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikössä (CoE AgeCare). Hänen ryhmänsä selvittää laaja-alaisesti ja monimenetelmällisesti ikääntyvien teknologisen arjen ja vanhushoivatyön digitalisoitumisen kehityskulkuja.

Taipaleen tutkimusryhmä on mukana myös Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa DigiIN-hankkeessa, jossa he selvittävät ikäihmisten sähköisten palveluiden käyttöä erityisesti osallisuuden näkökulmasta. Lisäksi tutkimusryhmä osallistuu kanadalaisen Concordia-yliopiston johtamaan ja 18 yliopiston muodostamaan kansainväliseen Aging in Data -kumppanuushankkeeseen. Hankkeessa tutkitaan kuinka digitalisoituneen tiedon nopea kasvu vaikuttaa ikäihmisiin ja kuinka he ovat edustettuina tietomassoissa, joita käytetään talouden ja päätöksenteon tukena.

JYU.Well-Hyvinvoinnin tutkimuksen yhteisön toiminnassa Taipale on aktiivisesti mukana yhtenä sen kolmesta puheenjohtajasta. Hän on myös mediassa suosittu haastateltava, joka on huolissaan ikääntyvän väestön niputtamisesta yhdeksi ”harmaaksi” ryhmäksi. – Teknologia voi helpottaa vanhustyötä ja hoivaa, mutta sen tuomat avut eivät aina vastaa työn olennaisimpana pidettyyn tarkoitukseen – ihmisten kohtaamiseen ja aitoon vuorovaikutukseen, Taipale tiivistää.

Lisätietoja:

Sakari Taipale, sakari.taipale@jyu.fi, +358400728852