Säkenöivä Sanmao ja poimintoja ruuan historiasta – Aulan kevään 2023 kirjaluettelo on julkaistu

Kotimainen kaunokirjallisuus

Kari Haakanan Tapa hänet ensin joka puntaroi, painaako vaakakupissa enemmän valtio vai ystävä, turvallisuus vai totuus. Haakana korostaa nopeatempoisessa toimintatrillerissä yksilön valintoja valtiollisten myllerrysten keskellä. Haakanan viime keväänä julkaistusta Välitön uhka -jännäristä saadaan alkuvuodesta pokkaripainos.

Käännetty kaunokirjallisuus

Sanmaon Tarinoita Saharasta on uudelleenlöydetty klassikkoteos. Nuori kirjailija Sanmao toteutti pitkäaikaisen unelmansa ja muutti asumaan Länsi-Saharaan. Tarinoita Saharasta sisältää todellisuutta ja fiktiota sekoittavia kertomuksia rakkaudesta, menetyksestä ja vapaudesta.

Kommunistien noustua valtaan Taiwanissa Sanmao teki itsemurhan tiettävästi hallinnon vastalauseeksi. Kirja nousi uudelleen maailmanmaineeseen ilmestyttyään Yhdysvalloissa muutama vuosi sitten.

Leigh Bardugo on maailman tunnetuimpia fantasiakirjailijoita, mutta debytoi nyt ensimmäisellä aikuisten romaanilla Salatun tiedon seura. Romaani aihe on musta magia huippuyliopistossa. Bardugon maailmanmenestykseen vieneen Grishaversumi-sarjan tv-filmatisoinnin Shadow and Bone toinen kausi ilmestyy vuonna 2023.

Meksikolaisen Fernanda Melchorin sykähdyttävä Paratiisi on siloittelematon kuvaus kuvaus rasismin, luokkaerojen ja väkivallan sävyttämästä meksikolaisesta yhteiskunnasta, jossa sen paremmin köyhät kuin muuriensa taakse piiloutuvat rikkaatkaan eivät ole turvassa. Kirja on nostettu kansainvälisen Booker-palkinnon pitkälle listalle. Melchor vieraili viime syksynä Suomessa, Helsingin Sanomien haastattelu.

Historiallinen cozy crime on kirjallisuuden supertrendi. Lynn Messinan Murha paremmissa piireissä on sellainen ja sijoittuu 1800-luvun alkuun Yrjöjen ajan Englantiin. Dekkariinsa Messina on sekoittanut myös Jane Austenin tapakulttuuria ja romantiikkaa.

Iain M. Banks on yksi maailman tunnetuimmista scifikirjailijoista. Hänen romaaninsa Muista Flebasta on yksi merkiättävimpiä tieteisromaaneja ja puhdasveristä avaruusopperaa. joka on maustettu Banksille (1954-2013) tyypillisellä mustalla huumorilla. Kirja on uudelleentoimitettu uusintapainos Loki-kirjojen klassikosta.

Tietokirjallisuus

Jenna Kostetin Kuuden Katariinan jäljillä kertoo Turun linnan Katariina-nimisistä valtiattarista. Historiankirjoitus tuntee muutaman, mutta tämä kirja nostaa loputkin esiin. Kuuden naisen tarinoista avautuu näkymä koko Suomen historiaan. Kostet on itse töissä Turun linnassa ja on tutustunut naisten elämäntarinoihin paikan päällä.

Ihminen on sitä mitä hän syö. Tätä pohtii Mari Koistinen kirjassaan Lautasmatka – poimintoja ruuan historiasta. Asiapitoinen ja viihdyttävä kirja näyttää arkiset elintarvikkeet uudessa valossa ja avartaa käsitystämme suomalaisen ruokapöydän historiasta. Kirja ilmestyy tammikuussa, vedokset saatavilla joulukuussa.

Jody Rosenin Pyöräily ja sen lumo kurkistaa pyöräilyn historiaan ja tulevaisuuteen. Hän paljastaa pyöräilyn kytkökset kolonialismiin ja kaupunkien kehitykseen.

Katalogi on luettavissa PDF-muodossa sekä Issuussa. Lisätiedot: nora.varjama@aulakustannus.fi