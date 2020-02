SAK:lta uutta koulutusmateriaalia ilmastonmuutoksen ja sen torjunnan vaikutuksista työelämään

Kutsu: SAK esittää uusia kannustimia työttömyysturvaan ja työttömien koulutukseen 5.2.2020 14:25:18 EET | Kutsu

Pelkän peruskoulun varassa on Suomessa edelleen noin 600 000 työikäistä ihmistä. Heidän työllisyysasteensa on jämähtänyt alle 50 prosenttiin. Työllistyminen on usein hankalaa myös niillä tutkinnon suorittaneilla, joiden osaaminen on ajan ja puutteellisen työkokemuksen myötä vanhentunut.