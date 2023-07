Saksalainen industrial metal -ryhmä Lord of The Lost Suomen kiertueelle joulukuussa

Saksan Euroviisuedustajana viimeistään suuren yleisön tietoisuuteen iskostunut Lord of The Lost saapuu joulukuussa Suomeen ”Blood & Glitter” -kiertueensa myötä. Saksalaisyhtye nähdään Helsingin Kulttuuritalolla 13. joulukuuta, Jyväskylän Lutakossa 14.12. ja bändi niputtaa Suomen keikat Tampereen Olympiassa 15.12.

Lord of The Lost on viime vuosina vakiinnuttanut asemansa tummaa estetiikkaa voimakkaisiin teollisen metallin sävellyksiin yhdistelevänä edelläkävijänä. Kappaleet kuten "Loreley", "Drag Me To Hell" tai "Six Feet Underground" ovat löytäneet tiensä raskaan musiikin soittolistoille kautta maailman.

Lord of The Lost palaa albumikiertueensa pariin vilkkaan festivaalikesän ja Iron Maidenin lämmittelykeikkojen jälkeen.

”Blood & Glitter” -kiertueella on lämppäreinä norjalainen industrial-sensaatio Gothminister ja suomalainen gootti-ryhmä Rain Diary.

Ennakkolipunmyynti alkaa maanantaina 24.7.2023 klo 13:00.

Tuskalive ja Grey Beard esittävät:





Lord of The Lost, Gothminister & Rain Diary -keikat:

13.12.2023 Kulttuuritalo, Helsinki

Liput alk. 43,10 € | Lippu.fi

K-18 | Ovet 19:00

14.12.2023 Lutakko, Jyväskylä

Liput alk. 42,50 € | Jelmu & Lippu.fi

K-18 | Ovet 19:00

15.12.2023 Olympia, Tampere

Liput alk. 42,50 € | Tiketti

K-18 | Ovet 19:00