Saksalaisen pörssiyhtiö Mutares AG:n omistama Donges Group ostaa Ruukki Building Systemsin

Saksalaisen teollisen sijoitusyhtiö Mutares AG:n omistama vaativien silta-, katto- ja teräsrakenteiden valmistamiseen erikoistunut Donges Group ostaa SSAB:n tytäryhtiön Ruukki Constructionin Building Systems -liiketoiminnan. Ruukki Building Systemsin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 130 miljoonaa euroa ja sillä on noin 500 työntekijää.

Kauppa vaatii kilpailuviranomaisten hyväksynnän. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2019 loppuun mennessä.

Ruukki Building Systems on erikoistunut rakennusten runko- ja kuorirakenteiden sekä siltarakenteiden suunnitteluun, valmistukseen ja asennukseen. Sen pääkonttori on Helsingissä ja sillä on neljä tuotantolaitosta Suomessa, Puolassa ja Liettuassa.

”Ruukki Building Systems täydentää erinomaisesti Donges Groupin nykyistä tarjontaa ja osaamista vaativien teräsrakenteiden valmistajana. Samalla se vahvistaa edelleen yhtiön asemaa Pohjois- ja Itä-Euroopan markkinoilla. Kauppa on luontevaa jatkoa Donges Groupin laajentumiselle”, Mutares AG:n toimitusjohtaja Robin Laik sanoo.

Helmikuussa 2019 Donges Group osti suomalaisen teräsrakennevalmistajan Normek Oy:n ja sen Ruotsissa toimivan tytäryhtiön. Ruukki Building Systemsin hankinnan jälkeen Donges Groupin vuotuisen liikevaihdon arvioidaan nousevan yli 400 miljoonaan euroon ja ryhmällä on kaikkiaan 1400 työntekijää 14 maassa.

Donges Group on yksi Frankfurtin pörssissä listatun sijoitusyhtiö Mutares AG:n kohdeyrityksistä. Mutares on erikoistunut ostamaan ja kehittämään keskikokoisia yrityksiä ja sen asiantuntijat myös osallistuvat aktiivisesti kohdeyhtiöiden operatiiviseen toimintaan tiiviissä yhteistyössä kohdeyhtiöiden johdon kanssa. Se pyrkii kohdeyritystensä arvon kestävään ja pitkäjänteiseen kasvattamiseen. Yhtiön kohdeyritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2018 865 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa oli 4700 työntekijää maailmanlaajuisesti.

”Donges Groupilla on kunnianhimoinen kannattavan kasvun strategia, johon nyt tehty yritysosto sopii erinomaisesti. Donges Group kasvaa merkittävästi Pohjoismaissa ja Itä-Euroopassa, samalla kauppa vahvistaa Mutareksen roolia aktiivisena toimijana Pohjoismaiden markkinoilla”, yrityskauppaa järjestellyt ja Mutaresin Pohjoismaiden toiminnoista vastaava johtaja Kari Nerg sanoo.