Saksalaiset laatutuotteet saivat oman tytäryhtiön Suomeen

Dr. Wolff Finlandin maajohtajaksi palkattiin kauppatieteiden ja elintarviketieteiden maisteri Anu Nikunen. Nikunen oli alun perin lanseeraamassa tuotesarjoja Suomeen niiden maahantuonnin alussa. Viestintä- ja markkinointipäälliköksi on palkattu Riitta Rautakoura (FM).



Tuotteiden myynti pysyy edelleen apteekeissa Tamron jakelun kautta. Tuotemyyntiä apteekkeihin hoitaa maanlaajuisesti kolme myyntiedustajaa.



”Olemme myyneet Dr. Wolff -tuotteita Suomessa yli kymmenen vuoden ajan. Nyt on aika ottaa uusi askel eteenpäin oman tytäryhtiömme kautta. Suomi on yksi parhaiten myyvistä markkina-alueistamme väkilukuun suhteutettuna. Haluamme kehittää liiketoimintaamme Suomessa eteenpäin ja palvella asiakkaitamme entistäkin paremmin. Olemme erittäin tyytyväisiä, että saimme tytäryhtiön johtoon Anu Nikusen, koska hän tuntee toimintamme ja tuotteemme jo entuudestaan. Hän oli lanseeraamassa tuotevalikoimaamme Suomeen menestyksekkäästi jo aloittaessamme tuotteiden tuonnin Suomeen”, Dr. Wolff Groupin toimitusjohtaja Eduard R. Dörrenberg kertoo.



Dr. Wolff Group on tohtori August Wolffin vuonna 1905 perustama lääke- ja kosmetiikka-alan perheyritys, jonka johdossa on nyt neljäs sukupolvi. Dr. Wolffilla on vahvaa tutkimusosaamista ja se on kotimarkkinoillaan tunnettu innovatiivisten ratkaisuiden kehittäjänä mm. hiustenlähdön ja ihon ongelmiin. Pääkonttori ja tuotanto sijaitsevat Bielefeldissä.



Dr. Wolffin liikevaihto on noin 355 miljoonaa euroa (2021) ja sen palveluksessa on noin 800 työntekijää. Yhtiöllä on toimintaa 62 maassa. Yrityksen tunnetuimmat brändit ovat Vagisan, Plantur 39 ja Linola.