Salaisiin dokumentteihin perustuva paljastuskirja Afganistanin sodasta julkaistaan 27.1.

Jaa

Tutkiva toimittaja Craig Whitlockin kohuttu kirja The Afghanistan Papers: A Secret History of the War julkaistaan 27.1.2022 suomeksi nimellä Afganistanin sota – Pentagonin salaiset paperit.

Yhdysvaltain hallinnon salaisiin dokumentteihin perustuva paljastuskirja Afganistanin sodan taustoista käy läpi kolmen presidentin ja 20 vuoden ajanjakson, jonka aikana Yhdysvallat jumittui historiansa pisimpään sotaan. Yhdysvaltojen puolustusministeriön Pentagonin salaiset paperit paljastavat, kuinka Bushin, Obaman ja Trumpin hallitukset vuodesta toiseen lähettivät yhä enemmän joukkoja ja rahaa Afganistaniin väittäen voittavansa sodan, vaikka todellisuudessa kunnollista suunnitelmaa ei ollut edes olemassakaan. Valkoinen talo ja Pentagon joutuivat tunnustamaan, että läpeensä korruptoitunut afgaanihallinto teki mahdottomaksi rakentaa uutta demokraattista yhteiskuntaa toiselle puolelle maailmaa. Edessä oli suurvallan väistämätön ja nöyryyttävä vetäytyminen. Afganistanin sota kosketti myös suomalaisia; siihen osallistui meiltä lähes 2500 reservi- ja ammattisotilasta. Esipuheen suomenkieliseen laitokseen on kirjoittanut, itsekin Afganistanissa palvellut Maanpuolustuskorkeakoulun apulaissotilasprofessori, majuri Antti Paronen. Craig Whitlock on Washington Postin maineikas tutkiva toimittaja, joka on kolme kertaa ollut ehdolla Yhdysvaltain arvostetuimman journalistipalkinnon Pulitzerin saajaksi. Craig Whitlock: Afganistanin sota – Pentagonin salaiset paperit (Docendo 2022), sidottu, 434 sivua. Kirjan on suomentanut Kyösti Karvonen. Pyydä kirjasta sähköinen mediavedos ennakkoon

tiedotus@docendo.fi

Avainsanat afganistanhistoriakirjallisuussotasotahistoriaSotakirja

Kuvat Lataa Lataa