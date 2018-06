Salamatkustavasta luteesta taloyhtiön luvaton asukas

Kesäaikaan reissatessa saattaa matkalaukun mukana tulla kotiin myös epämiellyttäviä salamatkustajia eli luteita. Luteiden torjunnassa huolellisuus matkatavaroiden kanssa on avainasemassa. Jos tuholaiset pääsevät matkatavaroiden mukana reissukohteesta kotiin, asukkaan on heti ilmoitettava asiasta taloyhtiölle. Taloyhtiön puolestaan on tärkeää ryhtyä välittömästi torjuntatoimiin.

Matkailijan kannattaa heti matkakohteeseen saapuessa tarkastaa hotellihuone luteiden varalta. Jos huoneessa on merkkejä luteista, kuten mustia ulostepilkkuja sängyn alapuolella tai sängynjaloissa, havainnoista kannattaa ilmoittaa hotellin vastaanottoon ja pyytää vaihtoa toiseen huoneeseen. ”Vaikka huoneessa ei olisikaan merkkejä luteista, ennen kotimatkaa on hyvä tarkastaa matkalaukun saumat ja sisukset. Kotona voi varmuuden vuoksi laittaa matkalaukut pariksi tunniksi 70-80-asteiseen saunaan”, neuvoo Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen. Jos varotoimista huolimatta lude pääsee kotiin, on asiasta ilmoitettava välittömästi isännöitsijälle tai taloyhtiön hallitukselle. ”Luteiden torjunta muuttuu vaikeammaksi ja kalliimmaksi, mitä pitempään niille antaa aikaa levitä huoneistosta toiseen”, Pynnönen varoittaa. Taloyhtiön kannattaa huolehtia tuholaistorjunnasta Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja on lähtökohtaisesti vastuussa huoneistonsa sisäosien kunnossapidosta, kun taas taloyhtiön vastuulle kuuluvat rakenteiden, eristeiden ja perusjärjestelmien, kuten viemäri- ja ilmanvaihtojärjestelmien, kunnossapito. Näin ollen osakas on lähtökohtaisesti vastuussa luteiden hävittämisestä, jos luteet ovat kulkeutuneet huoneistoon esimerkiksi matkalaukussa ulkomaanreissun tuliaisina. Kiinteistöliiton näkemyksen mukaan taloyhtiön kannattaa kuitenkin huolehtia asianmukaisen tuholaismyrkytyksen tilaamisesta viivytyksettä, kun tieto yksittäisen huoneiston ludeongelmasta on saatu. Ripeän puuttumisen johdosta on mahdollista välttää luteiden leviämisen aiheuttamat laajat torjuntatoimet kuluineen.



Kristel Pynnösen mielestä lopullinen vastuu yksittäiseen huoneistoon rajautuvan ludeongelman torjumiskustannuksista on punnittava tapauskohtaisesti. ”Esimerkiksi tilanteissa, joissa asukas on laiminlyönyt luteiden torjuntaan liittyviä torjuntaohjeita tai estänyt torjuntatoimet, voidaan asukkaan vastuuta torjuntakustannuksista pitää selvänä”, Pynnönen sanoo. Viisi vinkkiä luteiden välttämiseksi 1. Tarkasta paikat matkakohteessa 2. Tarkasta matkatavarat ennen kotimatkaa 3. Yritä hävittää mahdolliset salamatkustavat luteet heti matkan jälkeen 4. Ilmoita luteista viipymättä taloyhtiölle 5. Taloyhtiö hoitaa tuholaismyrkytyksen viivytyksettä

