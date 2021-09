Salattua diplomatiaa – Tapani Brotheruksen tarina

Jaa

Suuri yleisö muistaa Tapani Brotheruksen pitkältä diplomaattiuralta ennen kaikkea hänen aikansa Chilessä. Brotherus työskenteli Suomen Santiagon-edustustossa, kun Augusto Pinochetin sotilasjuntta kaappasi vallan syyskuussa 1973 ja tuhansia chileläisiä pidätettiin ja tapettiin kidutuksen uhreina. Brotherus käynnisti salaisen pelastusoperaation, joka johti yli 2000 ihmisen auttamiseen pois väkivaltaisuuksien Chilestä.

Brotheruksen (s. 1938) elämään ja uraan mahtuu paljon muutakin. Pirjo Hounin kirjoittama Salattua diplomatiaa -kirja kertoo Kööpenhaminassa syntyneen diplomaattiperheen pojan koko värikkään ja humoristisiakin käänteitä sisältäneen elämäntarinan lapsuudesta ja nuoruusvuosista aina ulkoministeriön uraan ja suurlähettiläsvuosiin Iranissa, Pakistanissa, Etelä-Afrikassa ja Kreikassa.

Kirja kuvaa myös puolison roolia diplomaatin työparina. Lysa Brotherus huolehti Chilessä kymmenistä kotiinsa tulleista pakolaisista. Teheranissa hän oli menettää henkensä Iranin ja Irakin välisen sodan pommitusten aikana.

Pirjo Houni on vapaa toimittaja, jonka erityisaluetta ovat henkilöhaastattelut. Hän on kirjoittanut useisiin sanoma- ja aikakauslehtiin ja ollut Bonnierin Suuren Journalistipalkinnon ehdokkaana Vuoden Journalistiksi. Yhdessä Maria Romantschukin kanssa hän on julkaissut vuonna 2014 kirjan Ei, rouva presidentti.