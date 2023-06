Sale Hiidensalmen seinää elävöittävät Luksian artesaaniopiskelijoiden suunnittelemat taideteokset

Lohjalla Hiidensalmen asuntomessualueella sijaitsevan Sale Hiidensalmen myymälän ulkoseinään asennettiin tänään Luksian taideteollisuusalan perustutkinnon artesaaniopiskelijoiden, Siiri Vuoren ja Ville Marttilan suunnittelemat näyttävät taideteokset. Vuori ja Marttila ottivat osaa Luksian taideteollisuusalan opiskelijoiden suunnittelukilpailuun, jonka osallistujien joukosta Suur-Seudun Osuuskaupan edustajat valitsivat neljä jatkoon päässyttä teosta. Näistä neljästä Sale Hiidensalmen asiakkaat lopulta valitsivat voittajiksi juuri Vuoren ja Marttilan teokset. SSO antoi heti prosessin alusta alkaen opiskelijoille vapaat kädet valita teostensa aiheet ja palkitsi voittajat stipendein.

Molemmat teokset ovat kooltaan 3x6- metrisiä ja ne sijaitsevat Salen seinässä vierekkäin. Sisustusalan osaamisalaa opiskelevan Siiri Vuoren teoksen aiheena ovat mm. Pyhän Laurin kirkko ja Tytyrin kaivoksen torni, ja puusepän osaamisalaa opiskelevan Ville Marttilan teoksessa taas esiintyy Hiidensalmen alueella ennen sijainnut vanha saharakennus. Taideteoksien materiaaleina on käytetty mm. sään kestävää havuvaneria, puuta, haponkestävää terästä, kivilevyä ja teräslevyä, joiden hankinnan SSO myös rahoittaa. Luksiasta ohjaavina opettajina projektissa ovat toimineet Vesa Kupila sekä Dominick Hooton. Siiri Vuoren teoksen valmistamiseen osallistui myös Luksian Kone- ja metalliala Kari Holopaisen johdolla. Siiri ja Ville suorittivat tämän projektin yhteydessä 15 opintosuorituspisteen laajuisen tutkinnonosan.

SSO:n liikepaikkapäällikkö Mika Tolppola on tyytyväinen opiskelijoiden kanssa tehtyyn projektiin. ”Oli hienoa saada tarjota opiskelijoille mahdollisuus toteuttaa aito työelämälähtöinen projekti ja vielä tässä mittakaavassa.” ”Taideteokset myös sitovat Salen mukavasti ympäristöönsä sen aiheiden kautta. Hiidensalmi on jo ennestään taidealuetta ja me ikään kuin jatkoimme tätä teemaa näillä teoksilla”-Tolppola jatkaa.