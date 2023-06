Sale Hiidensalmessa ja S-market Tupurissa innostetaan lapsiperheitä kasvisten pariin Vegemi-sovelluksen digitaalisen kasvimaan avulla

Vegemi on maksuton mobiilisovellus, jonka tavoitteena on innostaa lapsia syömään enemmän hedelmiä ja kasviksia. Suur-Seudun Osuuskauppa ja ruokakasvatusyritys Venner tekevät yhteistyötä, jotta lasten kiinnostus kasviksiin ja niiden positiivisiin terveysvaikutuksiin syntyisi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Vegemi, sovelluksessa seikkaileva pieni fiktiivinen hyvä vatsabakteerihahmo, tekee sen pelin, leikillisyyden ja tarinan keinoin. Sovellus kuvatunnistaa tiettyjä tuoreita hedelmiä ja kasviksia, joista Vegemi saa seikkailuihinsa erilaisia supervoimia. Supervoimat on luotu kasvisten sisältämistä vitamiineista sekä kuiduista, hyväksyttyjen terveysväitteiden pohjalta. Kuten me ihmiset, myös Vegemi tarvitsee ravitsevaa ruokaa, ja joko kuvatunnistamalla aitoja kasviksia tai syöttämällä sille digitaalisia kasviksia, Vegemi saa pelienergiaa.

Vegemi-sovellus on syntynyt, sillä hedelmiä ja kasviksia syödään aivan liian vähän, vaikka jo pieni päivittäinen hedelmien ja kasvisten käytön lisäys on hyvin vaikuttavaa terveydelle sekä ympäristölle. Tutkimustulokset leikki-ikäisten kasvisten saannista ovat hätkähdyttäviä: vain 1% lapsista syö Suomessa tarpeeksi kasviksia, hedelmiä tai marjoja päivittäin, vaikka kasvisten riittävä saanti on kestävän terveyden edellytys. Kasvisten ja kuitujen monipuolinen saanti on hyvin olennaista ihmisen terveen mikrobiomin kannalta. Matala kasvisten saanti koskee koko väestöä; miehistä vain 14% sai tarpeeksi kasviksia päivittäin, kun naisista taas 22%, kertovat eri tutkimukset. Vegemillä on siis tehtävää.

Yritykset ovat tehneet vaikuttavaa yhteistyötä lasten kasvisten käytön lisäämiseksi jo viime kesästä alkaen: Vegemi on ihastuttanut SSO:n myymäläsomisteissa, myymälävierailuilla sekä lapsille jaettavissa materiaaleissa. Vegemiä on ladattu nyt jo miltei 5000 kertaa ja tapahtumia sovelluksessa jo yli 1,3 miljoonaa. Nyt tarkoitus onkin kokeilla uudenlaista myymälän ja digitaalisuuden yhdistävää myymäläkokemusta, ja nähdä sen vaikutukset lapsiperheiden kulutuskäyttäytymiseen sekä innostaa vierailemaan hedelmä - ja vihannesosastolla.

Sale Hiidensalmessa ja S-market Tupurissa uudistunut Vegemi-myymäläkokemus ja uusi digitaalinen kasvimaa

Uudenlaista Vegemi-sovelluksen ja myymäläkokemuksen yhdistävää yhteistyömallia kokeillaan Sale Hiidensalmessa ja S-market Tupurissa kesäkuun puolivälistä alkaen. Myymälöistä löytyy aiempaa värikkäämpi Vegemi-hylly, joissa on esillä sesongin mukaisia Vegemin suosikkikasviksia. Vegemi-sovellus tunnistaa hyllyn kuvan ja avaa asiakkaalle pääsyn digitaaliselle kasvimaalle yllätyksineen. Vegemin kasvimaa on ainutlaatuinen, ja aluksi se on saatavilla vain pilottimyymälöistä. Kasvimaalle ilmestyy uutta sisältöä viikottain: tasaisin väliajoin kasvimaan yllätykset ovat myös kassalta saatavia fyysisiä yllätyksiä kuten oikeita kasviksia tai hedelmiä!

Vaikka sovelluksen uusi uniikki kasvimaa löytyykin vain edellä mainituista myymälöistä, on Vegemi hyvin edustettuna myös SSO:n alueen muissa myymälöissä. Vegemi vierailee eri myymälöissä kesän aikana, ja Vegemin omaa Puuhakirjaa jaetaan veloituksetta ruokaileville lapsille kesäkuussa SSO:n ABC-liikennemyymälöistä sekä SSO:n ruokaravintoloista.

Vegemi-yhteistyö

SSO haluaa varmistaa, että alueen lapsiperheet inspiroituvat pitämään huolta itsestään kasvisten kautta. Yhteistyö SSO:n kanssa mahdollistaa myös sovelluksen veloituksettoman käytön kuluttajalle.

”Yhteistyössä Vennerin kanssa toteutamme SSO:n missiota Teemme yhdessä parempaa paikkaa elää ihan konkreettisesti yksi porkkana ja omena kerrallaan: Jos Vegemi innostaa lapsia syömään päivittäin edes hitusen enemmän kasviksia, on se loistava sijoitus pitkälle tulevaisuuteen”, sanoo Anu Karppinen SSO:lta.

”Innovatiivinen yhteistyömme SSO:n kanssa antaa meille mahdollisuuden kokeilla aivan uudenlaisia keinoja kasvisten käytön lisäämiseksi siellä, missä päivittäiset ostopäätökset tehdään. Hyvinvoinnin haasteet vaativat ennakkoluulotonta yhteistyötä eri toimijoiden välillä sekä uudenlaista ajattelua. Tavoitteemme on tehdä kasviksille samaa, mitä on jo vuosia tehty epäterveellisten elintarvikkeiden myynninedistämisen eteen. Kaupan rooli vaikuttamisessa on keskeinen. Yhteistyömme luo hyvinvointia, mutta samalla myös hauskaa ja kehittävää sisältöä Vegemi-sovelluksen parissa sekä toivottavasti mahdollisimman värikkäitä, uusia kasvismakuja monelle lapsiperheelle”, Tuulia Järvinen kertoo.