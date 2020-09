Sale Humppila sai uudistuksen myötä kauan odotetun paistopisteen

Raikas uusi ilme ja toivottuja palveluja: Metsäkankaan S-market uudistui 4.8.2020 10:30:00 EEST | Tiedote

Laitoimme paremmaksi S-market Metsäkankaan Lahdessa. Myymälän uusi ilme on raikas ja selkeä. Sesongit näkyvät myymälässä entistä paremmin, ja valikoimia on kasvatettu asiakkaiden toiveita kuunnellen. Uudistunut myymälä on ajan hermolla myös palveluiden osalta.